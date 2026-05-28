«Сибантрацит» раскрыл школьникам секреты обогащения

Он реализуется с начала учебного года, цель – знакомство будущих выпускников с востребованными в угольной отрасли профессиями. В этот раз от теории перешли к практике и позвали ребят на «Обогатительный комплекс Листвянский», где им рассказали и показали, что такое обогащение антрацита.

Прошли путь угля

20 детей из 9‑х классов школы № 3 поселка Линево пригласили на обогатительную фабрику. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт школьников, экскурсию разделили на два дня: учеников распределили по 10 человек, благодаря чему каждый смог в деталях рассмотреть оборудование и получить у сотрудников фабрики ответы на все интересующие вопросы.

Поскольку ребята оказались на производственном объекте, относящимся в категории «опасный», первым делом они прошли инструктаж по технике безопасности. Потом произошло перевоплощение в горняков: ребята надели спецодежду, сапоги, жилеты и каски. И направились на фабрику!

Обогатительная фабрика – важнейший элемент производственной цепочки высококачественного антрацита. Здесь из рядового угля после переработки рождается дорогой и востребованный концентрат различных классов (размеров) с определенными качественными показателями, необходимыми покупателю.

Экскурсию для ребят проводили начальник «Листвянской-2» Алексей Шалабодин и начальник производства Наталья Морозова. Вместе с ними школьники прошли весь путь, который проделывает уголь с момента поступления на фабрику до места отгрузки готовой продукции. На каждом этапе сотрудники предприятия подробно рассказывали о процессе, задействованном в нем оборудовании, а также о профессиях, без которых невозможно представить работу обогатительной фабрики.

Производство произвело на ребят огромное впечатление. Школьники с восторгом рассматривали мощное оборудование, внимательно слушали специалистов и активно задавали вопросы. Многие признались, что даже не представляли, насколько сложным и технологичным может быть процесс обогащения.

«Раньше я думала, что добыча угля – это просто копать и грузить. А здесь увидела целый завод! – делится впечатлениями Валерия Гулаева. – Поразило, сколько людей разных профессий здесь работают. Еще я узнала, что в Линевском индустриальном колледже после 9-го класса можно пойти учиться по специальности «Обогащение полезных ископаемых». Мой друг будет туда поступать в этом году, и, возможно, я последую его примеру — экскурсия меня по‑настоящему вдохновила!»

Подготовка кадров «под ключ»

Данная образовательная программа была разработана образовательным учреждением совместно с Группой «Сибантрацит» и запущена в прошлом году. Первый набор студентов прошел успешно, и в наступающем учебном году будет объявлен новый.

Те, кто заключит целевой договор с предприятием, получают дополнительную стипендию и гарантированное трудоустройство после получения диплома. А во время учебы компания организует для них учебную и производственную практику под руководством опытных специалистов-наставников.

Кроме того, в новом учебном году Группа запускает на базе колледжа еще одну образовательную программу — по специальности «Горное дело». Обучение будет также проходить на базе 9 классов в течение 3 лет 11 месяцев. Помимо основной специальности студенты освоят несколько рабочих профессий, востребованных в угольной отрасли.

Все это – часть образовательной экосистемы «Сибантрацита». Школьники получают понятный путь в профессию: от первого знакомства с производством через профуроки до получения образования и начала карьеры. Это не только помогает молодежи выбрать специальность с четкими перспективами, но и обеспечивает предприятия отрасли квалифицированными кадрами.