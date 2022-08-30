Logitech уходит из РФ, а Nokia закроет все свои офисы до конца года

Швейцарская Logitech закроет бизнес в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

— К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России, — заявили в компании.

Как сообщили источники CNews, 31 августа станет последним рабочим днем для сотрудников компании.

Руководство выразило надежду вернуться в Россию в будущем, если для этого будут «подходящие условия».

Напомним, Logitech — производитель клавиатур, компьютерных мышей, веб-камер, джойстиков, геймпадов, гарнитур и других устройств для геймеров. В прошлом году выручка компании составила 516,2 млн рублей, при этом чистый убыток — 9,1 млн рублей. Весной текущего года производитель полностью прекратил поставки в Россию.

Финская компания Nokia заявила, что планирует закрыть большую часть российских подразделений к концу текущего года, передает агентство Reuters.

Большинство сотрудников, работающих на территории страны, покинут компанию.

Производитель будет продолжать работу, «пока не завершит юридическую ликвидацию». Когда это произойдёт, пока неизвестно.

У компании около 2000 сотрудников в России. До закрытия она будет «обслуживать критически важные сети и выполнять договорные и гуманитарные обязательства».

Производитель не видит «никаких возможностей продолжать бизнес в стране в текущих обстоятельствах», подчеркнул глава компании Пекки Лундмарк.

Ранее решение о выводе бизнеса из РФ в ближайшие месяцы также принял шведский конкурент Nokia — компания Ericsson.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов.