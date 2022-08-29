Одна из стран ЕС заявила, что не намерена вводить энергетические санкции против России, Ericsson ликвидирует представительство в России и прекратит техподдержку

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на общественном форуме «Транзит», заявил, что Будапешт не намерен вводить энергетические санкции против России. По его словам, в этом вопросе Венгрия не одинока. Он отметил, что отказ от введения новых антироссийских санкций — «фактор политической стабильности и политического мужества», которого другим, «к несчастью, не дано».

Сийярто сообщил, что Венгрия постоянно сталкивается с политическим шантажом со стороны ЕС при отстаивании национальных интересов. Но он уверен, что страна справится с любыми вызовами, потому что она «чемпион мира по управлению экономическими кризисами», у неё есть «национально ориентированная внешняя политика, а не диктуемая центрами силы». Министр подчеркнул, что «нет европейской безопасности поставок без российских источников энергии».

Власти Норвегии присоединились к седьмому пакету антироссийских санкций, введенных Евросоюзом 21 июля, передает ТАСС со ссылкой на сайт норвежского правительства.

Новые ограничения включают запрет на приобретение, импорт или передачу золота из РФ, а также ювелирных украшений, ужесточение правил принятия банковских депозитов от российских физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к поставкам в РФ товаров и технологий двойного назначения. В черный список лиц и организаций добавлены Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки» и ряд российских военных.

— В очередной раз мы действуем совместно с Евросоюзом, вводя санкции против России, чтобы сохранить давление на российское правительство, — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, комментируя документ.

Ранее Норвегия поддержала все санкции ЕС в отношении РФ за некоторыми исключениями для рыболовной отрасли, разрешив, в частности, промысловым судам под российским флагом заходить в норвежские порты. Продолжается также сотрудничество в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По информации издания, компания уволит даже работников, осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи. Там подтвердили, что в ближайшие месяцы будут сворачивать деятельность в России по мере выполнения обязательств перед заказчиками.

Источники «Ъ» допускают, что часть сотрудников поддержки Ericsson перейдет в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры.

Об остановке деятельности в России Ericsson сообщил в начале апреля. Компания открыла резервный счет на 0,9 миллиарда шведских крон (около 95 миллионов долларов) на случай обесценивания активов и другие «исключительные расходы». Сотрудников офиса Ericsson в России отправили в оплачиваемые отпуска.

Позднее Ericsson оценил свои потери после ухода с российского рынка в 1,2 миллиарда шведских крон (130 миллионов долларов).

Ericsson наряду с финской Nokia была крупнейшим поставщиком оборудования для мобильных сетей в России. Как уточняли источники «Коммерсанта» на рынке, доля финской компании равна 30–40%, доля Ericsson — около 20%. Шведская компания пришла в Россию 140 лет назад.

Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres намерен продать свой завод в Ленинградской области, сообщает «Коммерсант».

По данным источников издания, сейчас компания ищет покупателей и собирает обязывающие предложения до сентября. На завод претендуют несколько инвесторов, в том числе нефтяные компании и профильные игроки. По оценкам аналитиков, стоимость предприятия может составлять около 400 миллионов евро.

В то же время в российском офисе Nokian Tyres отметили, что «согласованной или подтвержденной информации по заданным вами вопросам нет». Также в компании призвали ориентироваться на последние заявления о том, что компания рассматривает различные варианты ухода из России.

Завод во Всеволожске Ленинградской области — крупнейший производственный актив концерна. Он выпускал 16 миллионов шин в год, при этом 60 процентов от выпуска приходилось на долю экспорта.

Ранее Nokian Tyres заявила о желании уйти с российского рынка и связала это решение с российской спецоперацией и последовавшими санкциями против страны. В организации заявили, что «вместе со всем международным сообществом безоговорочно осуждают» военные действия на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.