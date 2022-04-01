Малый и средний бизнес приостанавливает набор сотрудников

Аналитики hh.ru провели онлайн-опрос среди представителей малого и среднего бизнеса и выяснили, как они оценивают ближайшие перспективы компании на рынке. 58% компаний-работодателей из сферы малого и среднего бизнеса сообщили, что оценивают свое положение на рынке в ближайшей перспективе как стабильное. Еще 24% настроены позитивно, пессимистичных взглядов придерживаются только 18%.

Что касается планов по работе с персоналом, то 54% представителей малого и среднего бизнеса признали — сейчас они приостанавливают подбор новых сотрудников, однако прилагают все усилия, чтобы сохранить существующую команду. Каждый десятый предприниматель (10%) сообщил, что в ближайшее время начнет расставаться с людьми или как минимум будет готовиться к этому. Наконец, треть опрошенных (33%) намерены продолжить нанимать сотрудников прежними темпами или даже усилить подбор.

— По опросам наших клиентов-работодателей из МСБ, мы видим, что настроения сейчас скорее осторожные, чем пессимистичные. Как это выражается в действиях небольших компаний на рынке труда? 25-30% клиентов заняли выжидательную позицию. Они подтверждают, что планы есть, новые сотрудники нужны, но пока откладывают поиск, — говорит Роман Сидоров, старший бренд-менеджер hh.ru направления малый и средний бизнес. — Активный наём пока продолжается только в тех ситуациях, когда сотрудник нужен срочно. Во всех остальных случаях — это скорее временная заморозка найма и усиление работы с текущей командой.

Также опрос показал, что среди различных вопросов в сфере работы с персоналом в первую очередь небольшие компании сегодня волнуют материальная и нематериальные мотивация, удержание сотрудников (25%), поиск людей в условиях жесткой экономии (14%), роль корпоративной культуры в малых компаниях (14%), а также эффективная работа с удаленными сотрудниками (12%) и развитие и обучение персонала (11%).

Опрос проводился 29 марта 2022 года среди свыше ста предпринимателей со всей России, в том числе из Новосибирской области.

Отметим, что на минувшей неделе результаты мониторинга компаний малого и среднего бизнеса в части занятости озвучило новосибирской реготделение «ОПОРЫ РОССИИ». В нем приняли участие 459 предпринимателей. В основном представители торговли, производства, строительства, бытовых услуг. На 22 марта 13% из них уже сократили сотрудников, 25% планируют, то есть каждый четвертый предприниматель может лишится работы (около 1,6 тысячи человек). Для сравнения: трудоустроили сотрудников всего 12% опрошенных (83 человека).

По сообщению правительства региона, 176 предприятий готовы предоставить 1307 рабочих мест для ищущих работу и безработных граждан. Среди заявленных работодателями видов общественных работ в основном, неквалифицированные (подсобные) ремонтные работы, сезонные сельскохозяйственные, а также работы, связанные благоустройством, озеленением и уборкой территорий, с подготовкой отопительного сезона. Среди организаций — потенциальных участников мероприятий преобладают муниципальные предприятия ЖКХ, сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Кроме того, в перечень включены 3 промышленных предприятия для организации временных работ ещё для 43 работников.