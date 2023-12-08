Лучших самозанятых выбрали в Новосибирске на форуме «Мой бизнес ― мой успех»

Форум прошел 7 декабря в центре культуры и отдыха «Победа».

В рамках форума состоялся финал регионального конкурса «Самозанятость. Успех года». Новосибирские самозанятые представили экспертному жюри свои проекты в семи номинациях. Победители получили возможность получить консультацию специалиста по личному бренду и продвижение в региональных бизнес-изданиях.

В номинации «Услуги для дома и офиса» первое место заняла дизайнер интерьеров Юлия Рогозинская. В номинации «Пищевое производство» первый приз получила Наталья Герасименко с проектами «Голая кухня» и «Ай да колхоз». В номинации «Красота и здоровье» победила стилист Елена Ерохина, в «Цифровом искусстве» — фотограф Алена Цизман, в «Консалтинге» — консультант строительных компаний Наталья Павловская, а в «Производстве товаров» — мастер авторских кукол Юлия Ненюкова. Лучшим проектом в номинации «Обучение» стала Сибирская швейная академия «Прошить» Дарьи Богини.

Историями создания и развития своего дела с участниками форума «Мой бизнес — мой успех» поделились известные предприниматели Дарья Индинок (Chrono.ru, BeBorn, «Сибирские сказки»), Надежда Ветрова (Pastel, Alpaca), Денис Глобенко (Memories Pizza&bar), Тимофей Макаров (WHAT ELSE). Как относиться к бизнесу легко и получать удовольствие от предпринимательства, рассказали основатель и идеолог бренда «Мира» Андрей Алексеев и сертифицированный коуч PCC ICF, старший тренер Международного Эриксоновского Университета Юлия Булгакова.

Конкурсная и деловая программы шли параллельно в двух залах Белой галереи «Победы». Также в рамках форума состоялись награждение победителей конкурса самозанятых и партнеров центра «Мой бизнес». В течение всего дня на форуме работали интерактивные зоны, фотозоны и зоны нетворкинга, а также новогодняя почта: прямо с форума можно было отправить поздравительную открытку другу, партнеру, клиенту или заказчику.