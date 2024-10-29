Ученые НГУ создали уникальные фильтры для материалов связи 6G

Квазиоптические узкополосные фильтры разработали в Новосибирском государственном университете. Изобретение необходимо для создания метаматериалов и устройств, которые будут обеспечивать связь в будущем в диапазоне 6G.
Как сообщает пресс-служба НГУ, фильтры являются неотъемлемой частью развития импульсной терагерцовой спектроскопии. Эти технологии будут применяться в самых разных областях: от создания различных приборов до разработки более сложных устройств, метаматериалов и метаповерхностей, а также в сфере 6G.
Ученые подчеркнули, что инновационная разработка может быть полезна не только в области сотовой связи будущего, но и в медицине и научных исследованиях.
— Он может применяться для исследования биологических объектов, в том числе в медицинской диагностике, поскольку терагерцовое излучение неионизирующее и поэтому безопасно для человека, однако здесь его возможности ограничены — терагерцовое излучение не проникает в глубокие ткани организма из-за высокого поглощения, — рассказала Алина Рыбак, одна из авторов изобретения.
Ранее редакция сообщала о том, что учёные Новосибирска создают синтетическое топливо из пластика.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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