В Новосибирске определили подрядчиков строительства шести школ по концессии

В Новосибирске определили подрядчиков для строительства еще двух школ, которые ранее строились по концессии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу госзакупок, единственным участником и победителем аукционов по подготовке проектной документации, строительству и оснащению школ на улицах Николая Сотникова и Спортивной стала компания «СДС-Строй» из Кемеровской области (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”»). Победитель выполнит работы за 1,8 млрд рублей и 1,7 млрд рублей (максимальная цена).

Обе школы рассчитаны на 1100 учеников. Срок завершения строительства — не позднее декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что школу на ул. Большая (Ленинский район) построит барнаульское ООО «Спецстрой». Цена контракта — 1,64 млрд рублей. Остальные школы возведут новосибирские компании. На улице Татьяны Снежиной (Октябрьский район) — АО «Сибпроектнииавиапром» (за 1,33 млрд рублей), на улице Пролетарской (Октябрьский район) — ООО ПКФ «Агросервис» (за 1,79 млрд рублей), а на тендер по строительству школы на Шевелева (Кировский район) подала заявку компания ООО СГ «Меридиан». Итоговая цена торгов — 1,82 млрд рублей. Все торги были безальтернативными.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году.

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В 2024 году Госстройнадзор сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. В мае 2025 стало известно, что недостроенные школы планируют снести и выбрать новых подрядчиков.

Ранее редакция сообщала, что директора первого школьного концессионера в Новосибирске вызвали в суд.