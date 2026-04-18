Доллар в России обновил трехлетние минимумы

Эксперты ожидают снижения ключевой ставки еще на 1% в течение второго квартала

Рубль укрепляется

На сегодняшний день (18 апреля 2026 года) российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США и евро. Этот процесс протекает на фоне сочетания нескольких экономических факторов и является прямым следствием мартовских решений Центрального банка, отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова.

Курсы валют на текущий момент:

  • Доллар США — 76,05 (на 16.04 — 75,23 руб.),
  • Евро — 89,63 (88,73),
  • Китайский юань — 11.15 (11,03).

Эксперт подчеркивает, что на минувшей неделе курс доллара обновил минимумы, наблюдавшиеся за последние три года.

Причины поддержки национальной валюты

Укрепление российской валюты обусловлено следующими факторами: во-первых, 20 марта 2026 года регулятор снизил ключевую ставку до 15 % годовых. Это говорит о том, что ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. Рынок положительно отнесся к этому решению, что и поддержало рубль. Также большинство аналитиков считают, что ключевая ставка может быть снижена еще на 1 % во втором квартале 2026 года.

Во-вторых, замедление потребительского спроса и более умеренный, чем ожидалось, рост цен на некоторые потребительские товары и продукты питания (особенно фрукты и овощи) привели к тому, что инфляция в первом квартале 2026 года оказалась ниже прогнозов — 5,9 %.

В-третьих, высокие цены на нефть на мировом рынке вследствие войны на Ближнем Востоке. Дорогая нефть увеличивает приток валютной выручки в страну, что способствует укреплению рубля.

Крепкий рубль не выгоден

—  Главная цель Банка России заключается в снижении уровня инфляции и удержание его на уровне 4 %. Поэтому все действия регулятора на валютном рынке направлены на решение этой задачи. Считаю, что снижение ключа — это признак того, что перегрев экономики и потребительского спроса спадает, а инфляция, хоть и медленнее ожидаемого, но замедляется. Это дает начало стимулированию экономики более дешевыми кредитными деньгами, — комментирует Елена Ельцова.

С другой стороны, укрепление рубля имеет и негативные последствия, в первую очередь для бюджета страны, который сверстан из расчета среднегодового курса в 92,2 рубля за доллар. Дополнительное укрепление рубля невыгодно экспортерам и сокращает рублевые доходы бюджета.

—  Думается, что в апреле резких скачков доллара выше 100 рублей ожидать не стоит, курс будет колебаться в диапазоне 78-84 рубля. В то же время, дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько быстро и уверенно Центральный банк будет продолжать снижать ставку, а также от геополитической ситуации и цен на нефть на мировом рынке, — говорит эксперт.

Напомним, дата следующего заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке — 24 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, какие доллары отказываются принимать новосибирские банки. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Сильнейшее Эль-Ниньо в 2026 году повлияет на погоду в Сибири

Сильнейшее Эль-Ниньо в 2026 году повлияет на погоду в Сибири

Автор: Мария Гарифуллина

Мировые метеослужбы всё увереннее прогнозируют, что во второй половине 2026 года начнётся так называемое супер-Эль-Ниньо — мощное климатическое явление, которое повлияет на погоду по всему миру. Infopro54 узнал, к чему надо готовиться Сибири.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое выражается в значительном повышении температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, особенно вдоль побережья Перу и Эквадора. Цикл Эль-Ниньо случается с периодичностью от двух до семи лет, а его продолжительность составляет от нескольких месяцев до года или чуть дольше. Влияние Эль-Ниньо ощущается по всей планете. Супер-Эль-Ниньо — это экстремально сильная фаза того же явления, когда аномалия температуры океана достигает значительно больших величин (обычно более 2–3 градусов выше нормы). Такие события происходят реже, примерно раз в 10–15 лет. Последствия супер-Эль-Ниньо намного серьёзнее: оно провоцирует катастрофические засухи, разрушительные наводнения и другие опасные явления.

В Госдуме уточнили, кто может получить бесплатные лекарства

Автор: Артем Рязанов

Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России, дети до трех лет и иные льготные категории граждан могут получать бесплатные лекарства по рецепту. Об этом сообщила РИА НовостиРИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

— К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны, их супруги и вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей, ветераны боевых действий, родители и жёны погибших военнослужащих, пострадавшие от радиации в результате аварий и ядерных испытаний, Герои СССР и России, Герои Труда, матери-героини, дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I–II групп (неработающие), дети-инвалиды, — сказала Стенякина.

Четвёртую ГЧП-поликлинику в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Автор: Артем Рязанов

Группа «ВИС» завершает строительство четвёртой поликлиники в Новосибирске, работающей по схеме государственно-частного партнёрства.

Внутренняя отделка четырёхэтажного здания площадью более 12 тысяч квадратных метров почти завершена, и объект готов на 90%. Новая поликлиника в Кировском районе возводится по соглашению между Группой «ВИС» и правительством Новосибирской области. В рамках этого соглашения компания взяла на себя финансирование, проектирование, строительство и оснащение поликлиники всем необходимым медицинским оборудованием.

НСО попала в пятерку лидеров по изощренным мошенническим звонкам

Компания МТС, используя данные своего сервиса «Защитник», изучила статистику мошеннических звонков, поступивших жителям Новосибирской области в начале 2026 года. Исследование показало, что регион входит в пятерку лидеров по количеству звонков, основанных на сложных и изощренных схемах обмана. При этом общее число мошеннических вызовов за первое полугодие 2026 года оказалось ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Наблюдается тенденция: традиционные методы мошенничества теряют свою актуальность, вынуждая злоумышленников разрабатывать более персонализированные подходы, которые включают в себя элементы психологического давления. Многоэтапные схемы обмана выстраиваются в цепочку последовательных звонков, цель которых — завоевать доверие жертвы и склонить ее к передаче личных сбережений или конфиденциальных данных. Основной мишенью для таких атак становятся пожилые люди, достигшие 65 лет. В Новосибирске жертвами мошенников чаще всего становились женщины этой возрастной категории.

Гидрометцентр составил прогноз погоды на весну и лето для Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 17 апреля состоялся XXXI Зерновой круглый стол. Его участником стал советник директора Гидрометцентра России, руководитель Ситуационного центра Юрий Варакин. Он представил сибирским аграриям предварительный подробный прогноз погоды на предстоящий сезон — весенние и летние месяцы. В интервью Infopro54 специалист рассказал, что ждать от погоды жителям Новосибирской области.

Особенностью этой весны и начала лета станут резкие перепады температур, которые будут наблюдаться даже внутри одного месяца. Общая картина при этом выглядит относительно позитивной: ожидается, что весенние и летние месяцы в Западной Сибири будут чуть теплее климатической нормы. Однако синоптики предупреждают о волнах холода, которые будут периодически приходить со стороны Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Мошенники используют ограничения интернета в России

Автор: Артем Рязанов

Громкий новостной фон вокруг популярных сервисов быстро превращается в удобную приманку для злоумышленников, рассказал эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. Он предупредил, что злоумышленники стали активно использовать тему ограничения работы интернета в России.

Самый частый сценарий — фальшивые предложения помощи. Злоумышленники рассылают ссылки в мессенджерах, по почте или в комментариях под новостями. Попав на поддельную страницу или скачав файл, пользователь передает логин, пароль или устанавливает вредоносное ПО.

Общество Финансы

Доллар в России обновил трехлетние минимумы

Общество

Сильнейшее Эль-Ниньо в 2026 году повлияет на погоду в Сибири

Общество

В Госдуме уточнили, кто может получить бесплатные лекарства

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-5 обновляет сердце блока

Бизнес Право&Порядок

Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Бизнес

В Новосибирске продают недостроенный комплекс с бассейнами

Общество

Четвёртую ГЧП-поликлинику в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Право&Порядок

Чиновникам Новосибирска вынесли взыскания из-за самостроя

Общество

НСО попала в пятерку лидеров по изощренным мошенническим звонкам

Общество

Гидрометцентр составил прогноз погоды на весну и лето для Новосибирской области

Общество Право&Порядок

Мошенники используют ограничения интернета в России

Бизнес

Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

Общество

Накануне выходных на Новосибирск обрушился снежный заряд

Общество

Сроки старта навигации 2026 года назвали в Новосибирске

Бизнес Власть

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Власть Общество

В Новосибирске нашли реку Карапузенок и озеро Шерстяное

Бизнес Общество

Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Финансы

Как новые кредитные условия повлияют на рынок ИЖС

Все материалы
Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

