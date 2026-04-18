Доллар в России обновил трехлетние минимумы

Рубль укрепляется

На сегодняшний день (18 апреля 2026 года) российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США и евро. Этот процесс протекает на фоне сочетания нескольких экономических факторов и является прямым следствием мартовских решений Центрального банка, отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова.

Курсы валют на текущий момент:

Доллар США — 76,05 (на 16.04 — 75,23 руб.),

Евро — 89,63 (88,73),

Китайский юань — 11.15 (11,03).

Эксперт подчеркивает, что на минувшей неделе курс доллара обновил минимумы, наблюдавшиеся за последние три года.

Причины поддержки национальной валюты

Укрепление российской валюты обусловлено следующими факторами: во-первых, 20 марта 2026 года регулятор снизил ключевую ставку до 15 % годовых. Это говорит о том, что ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. Рынок положительно отнесся к этому решению, что и поддержало рубль. Также большинство аналитиков считают, что ключевая ставка может быть снижена еще на 1 % во втором квартале 2026 года.

Во-вторых, замедление потребительского спроса и более умеренный, чем ожидалось, рост цен на некоторые потребительские товары и продукты питания (особенно фрукты и овощи) привели к тому, что инфляция в первом квартале 2026 года оказалась ниже прогнозов — 5,9 %.

В-третьих, высокие цены на нефть на мировом рынке вследствие войны на Ближнем Востоке. Дорогая нефть увеличивает приток валютной выручки в страну, что способствует укреплению рубля.

Крепкий рубль не выгоден

— Главная цель Банка России заключается в снижении уровня инфляции и удержание его на уровне 4 %. Поэтому все действия регулятора на валютном рынке направлены на решение этой задачи. Считаю, что снижение ключа — это признак того, что перегрев экономики и потребительского спроса спадает, а инфляция, хоть и медленнее ожидаемого, но замедляется. Это дает начало стимулированию экономики более дешевыми кредитными деньгами, — комментирует Елена Ельцова.

С другой стороны, укрепление рубля имеет и негативные последствия, в первую очередь для бюджета страны, который сверстан из расчета среднегодового курса в 92,2 рубля за доллар. Дополнительное укрепление рубля невыгодно экспортерам и сокращает рублевые доходы бюджета.

— Думается, что в апреле резких скачков доллара выше 100 рублей ожидать не стоит, курс будет колебаться в диапазоне 78-84 рубля. В то же время, дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько быстро и уверенно Центральный банк будет продолжать снижать ставку, а также от геополитической ситуации и цен на нефть на мировом рынке, — говорит эксперт.

Напомним, дата следующего заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке — 24 апреля.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.