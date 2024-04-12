Магнитная буря протяженностью в несколько дней приближается на Новосибирскую область

Магнитная буря пройдет в Новосибирскую область в 20-х числах апреля.

— Буря, предположительно, нарушит покой Земли 22 апреля и утихнет к 24–25 апреля, — говорится в сообщении сервиса «Яндекс Погода».

Сила бури составит три балла из пяти возможных. Отметим, что такая буря будет третьей по счету в этом месяце.

Эксперты предупреждают метеозависимых людей о возможном недомогании. У метеозависимых людей вспышки на Солнце вызывают головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле три мощные магнитные бури накроют Новосибирск.