Магнитная буря протяженностью в несколько дней приближается на Новосибирскую область

Магнитная буря пройдет в Новосибирскую область в 20-х числах апреля.
— Буря, предположительно, нарушит покой Земли 22 апреля и утихнет к 24–25 апреля, — говорится в сообщении сервиса «Яндекс Погода».
Сила бури составит три балла из пяти возможных. Отметим, что такая буря будет третьей по счету в этом месяце.
Эксперты предупреждают метеозависимых людей о возможном недомогании. У метеозависимых людей вспышки на Солнце вызывают головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.
Ранее редакция сообщала о том, что в апреле три мощные магнитные бури накроют Новосибирск.
Источник фото: freepik.com / автор — freepik
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