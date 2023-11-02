Управление промышленности вновь вернут в мэрию Новосибирска

В мэрии Новосибирска планируют вернуть подразделение, которое работало с промышленными предприятиями. Об этом на «Сибирском производственном форуме» сообщил глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

— Ранее наш департамент назывался департаментом промышленности. К сожалению, под напором из названия департамента два года назад ушло слово «промышленность». Это неправильно, и мы постараемся вернуть его назад, — сообщил Витухин.

Он пояснил, что руководители крупных и средних промышленных предприятий с недоумением относятся к звонку представителей управления инноваций и предпринимательства и не готовы общаться дальше.

— Несмотря на то, что у муниципалитета нет полномочий регулирования промышленности, мы помогаем предприятиям, содействуем в налаживании связей. Когда возникли проблемы с логистикой, мы устраивали встречи представителей промышленного сектора, собирали необходимую информацию о мерах поддержки, — поясняет Виталий Витухин.

По его словам, в департамент вернулся Александр Серов, который ранее уже руководил управлением промышленности в мэрии. Ранее он также был гендиректором ПО «Север», а после ухода из мэрии по контракту работал на предприятии ОПК Алтайского края.

— Мы его пригласили поработать в управлении. Он знает проблему промышленников, кооперации с низов и до самого верха, — подчеркнул Витухин.

На сайте департамента название управления пока обозначено в старом варианте. Начальник управления не указан.

Напомним, что речь о реорганизации департамента зашла в 2021 году, когда несколько профильных комиссий горсовета раскритиковали его работу в части реализации проекта «Умная остановка». После этого начался ряд кадровых изменений . Со своих должностей поочередно ушли начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко, потом начальник самого департамента Александр Люлько. Потом проект «Умная остановка» трансформировался в «Комфортную остановку». Судя по итогам тендеров, особым спросом у предпринимателей этот проект тоже не пользуется.

Ранее редакция рассказывала о том, почему из названия департамента убрали слово «промышленность».