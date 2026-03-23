Сроки начала посевной в Новосибирской области прокомментировала синоптик

Западно-Сибирский Гидрометцентр ждет методических указаний и расчётов из Гидрометцентра России к выпуску прогноза на апрель.

— Думаю, что уже первого-второго апреля будет прогноз и можно будет давать какие-то указания по апрелю. Насколько выше или ниже нормы будет количество осадков. Пока по началу посевных работ мы рассчитываем на показатели ближе к среднегодовым срокам, — пояснила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

По ее словам, очень многое зависит от погоды в апреле.

— Например, в 1997 году были очень большие запасы воды в снеге и очень много снега. Однако, в апреле установилась экстремально жаркая сухая погода и снег просто испарился. В итоге в Новосибирске не было этапа с таящим снегом и лужами, все это мгновенно перешло в пыль. Это очень редкий случай, но при такой ситуации аграрии, конечно, в поля вышли раньше. Затяжная весна будет способствовать плавному прохождению половодья и не приведет к экстремальным подъёмам уровня воды, но в то же время на поля аграриям придется выйти позже, — подчеркнула Лапчик.

Напомним, на мартовском заседании комитета по АПК регионального парламента депутаты возмутились задержкой доведения федеральных субсидий, необходимых для проведения посевной, до новосибирских аграриев. Томская область начала выдавать эти деньги с 1 февраля, Кемеровская область — с 15 февраля, Алтайский край — с 16 февраля. В Минсельхозе сообщили, что по субсидиям, например, на технику документация будет готова ориентировочно в конце марта – начале апреля.

Депутаты потребовали ускорить эту работу и объявить отбор на получение всех субсидий с 1 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что на реках Новосибирской области этой весной ожидается подъем воды до 1,6 метра. При жаркой погоде и дождях список зон возможного подтопления в регионе увеличится.