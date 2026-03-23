Сроки начала посевной в Новосибирской области прокомментировала синоптик

Автор: Юлия Данилова

В начале марта аграрии жаловались на то, что до них еще не дошли субсидии, необходимые для подготовки к полевым работам

Западно-Сибирский Гидрометцентр ждет методических указаний и расчётов из Гидрометцентра России к выпуску прогноза на апрель.

— Думаю, что уже первого-второго апреля будет прогноз и можно будет давать какие-то указания по апрелю. Насколько выше или ниже нормы будет количество осадков. Пока по началу посевных работ мы рассчитываем на показатели ближе к среднегодовым срокам, — пояснила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

По ее словам, очень многое зависит от погоды в апреле.

— Например, в 1997 году были очень большие запасы воды в снеге и очень много снега. Однако, в апреле установилась экстремально жаркая сухая погода и снег просто испарился. В итоге в Новосибирске не было этапа с таящим снегом и лужами, все это мгновенно перешло в пыль. Это очень редкий случай, но при такой ситуации аграрии, конечно, в поля вышли раньше. Затяжная весна будет способствовать плавному прохождению половодья и не приведет к экстремальным подъёмам уровня воды, но в то же время на поля аграриям придется выйти позже, —  подчеркнула Лапчик.

Напомним, на мартовском заседании комитета по АПК регионального парламента депутаты возмутились задержкой доведения федеральных субсидий, необходимых для проведения посевной, до новосибирских аграриев. Томская область начала выдавать эти деньги с 1 февраля, Кемеровская область — с 15 февраля, Алтайский край — с 16 февраля. В Минсельхозе сообщили, что по субсидиям, например, на технику документация будет готова ориентировочно в конце марта – начале апреля.

Депутаты потребовали ускорить эту работу и объявить отбор на получение всех субсидий с 1 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что на реках Новосибирской области этой весной ожидается подъем воды до 1,6 метра. При жаркой погоде и дождях список зон возможного подтопления в регионе увеличится.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Предыдущая статья
Две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей
Следующая статья
В Новосибирске мусоровозы три дня не могли подъехать к дому из-за снежной каши

Улицы, которые может затопить при потеплении, назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Этой весной в городе под угрозой затопления могут оказаться более 150 домов на 60 улицах. Наибольший риск наблюдается в Ленинском районе, где под наблюдением находится 55 объектов, включая улицы Троллейную и Горский. В Кировском районе особенно внимательно следят за 26 точками. Также сложная ситуация может сложиться на улицах Петухова и Зорге.

В Дзержинском районе на улицах Есенина и Авиастроителей особое внимание уделяется 20 домам.

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Автор: Юлия Данилова

На территории Первомайского района Новосибирска находится пять садовых обществ, которые весной нередко попадают в зоны подтопления. Это СНТ «Волна», «Геофизик», «Строймашевец», «Геолог» и «Молодость». Сейчас уровень воды в районе этих обществ составляет 80 см, критический — 360 см, напомнил глава района Вадим Бобырь.

— Сегодня разработан и утвержден план мероприятий на территории района, проведено заседание комиссии по ЧС, консолидированы запасы материальных ресурсов для ликвидации подтоплений. В случае ухудшения ситуации примем меры по оповещению граждан через ЕДДС, громкоговорители, расположенные в СНТ, информационную расклейку. Ведем работу с председателями обществ, — перечислил Бобырь.

Дачи затопит: страховщики ждут рост числа заявлений из-за паводка в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в список регионов с высоким риском последствий паводка и подтоплений. Запасы воды в снежном покрове в регионе, а также в соседнем Алтае, превышают норму в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Росгосстраха со ссылкой на МЧС России.

В компании не исключают, что страховые выплаты в этом году могут увеличиться на 25-30%.

Дренажную систему отвода воды разработают для Бронных переулков в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

На сайте государственных закупок размещена информация о тендере на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации объекту: «Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории Бронных переулков». Начальная стоимость первого этапа составляет 22 миллиона рублей. Заявки принимаются до 30 октября. Объект предназначен для организованного отвода грунтовых и поверхностных вод. Сроки выполнения работ: 1 этап (инженерные изыскания): с момента подписания контракта до 20 декабря 2025 года; 2 этап (подготовка документов и прохождение экспертизы): с момента подписания контракта до 30 июня 2026 года.

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств бюджета города Новосибирска на 2025 и 2026 годы.

На очистку ливневок мэрия Новосибирска выделила еще 15 млн рублей

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска ищет еще одного подрядчика по промывке (очистке) сетей ливневой канализации на улично-дорожной сети города Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 1 октября 2025 года.

Новосибирские аграрии отказываются от пшеницы в пользу масличных

Автор: Юлия Данилова

В этом году под зерновые и зернобобовые культуры в Новосибирской области планируется задействовать 1,423 млн га земли (на 20 тысяч га меньше, чем годом ранее), 541 тысячу га — под рапс, лен, подсолнечник (в 2024 году — 539 тысяч). Об этом на заседании аграрного комитета регионального парламента сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

— Задача министерства — сохранение посевных площадей в регионе. Условия рынка сегодня диктуют склонность к высокомаржинальным культурам. Это рапс, лен, подсолнечник. Увеличение площадей под масличные логично, так как в области есть инвестиционные проекты, и им нужна загрузка для получения масложировой продукции, востребованной в экспортном направлении, — отметил чиновник.

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Антикоррупционный календарь разработали студенты новосибирского вуза

Власть Недвижимость Общество

Более 400 новосибирских семей обманули застройщики ИЖС

Общество

В Новосибирске мусоровозы три дня не могли подъехать к дому из-за снежной каши

Сроки начала посевной в Новосибирской области прокомментировала синоптик

Мировые и федеральные новости Общество

Две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей

Авто Мировые и федеральные новости

Автогиганты массово отказываются от перехода на электромобили

Авто Общество

Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

Общество

На малых реках Новосибирской области ожидается подъем воды до 1,6 метра

Власть Общество

В Новосибирске возбудили 13 дел из-за нечищеных дорог и тротуаров

Власть Общество

«Наступил форс-мажор»: руководитель Сибирского института животноводства прокомментировал забой скота

Общество

Жители Новосибирска жалуются на проблемы с доступом к электронным дневникам

Промышленность

Проект «Производительность труда»: выработка бердских компаний выросла на 28%

Бизнес Недвижимость

«Это убьет малый бизнес»: площадь участков для реализации КРТ в Новосибирске предлагают ограничить

Недвижимость

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Финансы

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»

Общество

На Линейной в Новосибирске появится новое общественное пространство

Общество

Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров

Авто Общество

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

