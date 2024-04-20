Майнеры лишились части вознаграждения за биткоины

В Новосибирске обладатели криптовалюты столкнулись с называемым халвингом биткоина (запланированное понижение вознаграждения в два раза), об этом сообщил Atas.info. Как пишет издание, это происходит автоматически примерно раз в четыре года, после того, как майнеры получают 210 тысяч блоков биткоинов.

В 2009 году майнеры зарабатывали 50 биткоинов за блок, в 2012 — 25 биткоинов, в 2020 году — 6,25 биткоина. В ночь с 19 на 20 апреля — 3,125 BTC. Ежедневная эмиссия теперь уменьшится вдвое и составит примерно 450 BTC против 900 ранее, отмечают эксперты. На момент халвинга биткоин стоил около $64 000 и почти не отреагировал на запланированное понижение.

Эксперт в сфере криптобизнеса Юрия Дромашко отмечает, что благодаря халвингу биткоин дорожает и прогнозирует, что в течение года-полутора стоит ожидать «невиданной прежде высокой стоимости этой криптовалюты».

По версии разработчиков протокола криптовалюты биткойн (Сатоши Накамото), халвинги запрограммированы в сети биткоина вплоть до того момента, когда с добычей 21 млн монет (предположительно в 2140 году) эмиссия криптовалюты будет закончена.

Ранее редакция рассказывала о том, что стоимость электричества для майнеров в Новосибирской области резко подорожает.