Алексей Джулай возглавил управляющую компанию на Плющихинском жилмассиве

Жители Плющихинского жилмассива рассказали редакции Infopro54 о смене директора управляющей компании, которая работает в микрорайоне — ООО УК «Плющихинский». По словам собеседников редакции, ее возглавил девелопер и депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай.

На сайте УК директором указан Анатолий Лебединский. Однако, судя по данным Seldon.Basis, с 3 октября директором выступает Алексей Джулай. Собственник компании — Виктор Кугушев (100%). Он также владеет 100% в ООО УК «Просторный».

ООО УК «Плющхинский» создана в марте 2020 года. Уставный капитал 10 тыс рублей, выручка в 2023 году 729 млн рублей (+20%), чистая прибыль — 695 тыс руб (+348 млн руб).

Компания приняла участие в 155 процессах, из них в 7 выступала в качестве истца, в 21 — в качестве ответчика. Внепланово была проверена 102 раза. В ходе проведения проверок было обнаружено 9 нарушений: 6 — Госжилинспекция, 1 — МЧС России. За последний год нарушений не найдено. В отношении компании открыто 8 исполнительных производств в общей сумме на 20 млн рублей. Судя по сайту «Мой ЖКХ», в управлении компании находится более 90 домов.

Ключевым застройщиком жилмассива «Плющихинский» является ГК «Дискус» Алексея Джулая.

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