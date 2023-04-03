Старт реконструкции Первомайского сквера назначен после майских праздников

Мэр Анатолий Локоть отметил, что работы необходимо скоординировать между несколькими подразделениями мэрии и Краеведческим музеем, который планирует благоустроить свою прилегающую территорию.

В рамках реконструкции Первомайского сквера отремонтируют фонтан «Мишка», заменят твёрдое покрытие дорожек, установят новые скамейки, урны, указатели. Обустроят новое наружное освещение и ландшафтную подсветку, восстановят ограждения по периметру сквера, смонтируют системы безопасности и видеонаблюдения, обустроят клумбы. Также ремонту подлежат тротуары по улицам Советской и Максима Горького.

«В этом году Краеведческий музей планирует приступить к ремонту своей территории со стороны Первомайского сквера. Эта работа будет идти параллельно с реконструкцией сквера. А в 2024 году музей приступит к ремонту тротуара со стороны Красного проспекта. Нужно согласовать наши действия, чтобы в следующем году музей в процессе ремонта своей территории не повредил уже реконструированную нами территорию», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть на рабочем совещании по вопросу реконструкции Первомайского сквера.

В границы благоустройства сквера попадают тротуары по улицам Советской, Максима Горького, Красному проспекту и территория, прилегающая к Краеведческому музею. Заказчик работ – МАУ «Горзеленхоз».

Как отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, дизайн-проект реконструкции сквера был разработан в 2021 году, он прошёл общественные слушания. Существенных изменений в планировке сквера не предполагается – основные маршруты будут сохранены.

«Мы приступим к реконструкции после заключения контрактов, ориентировочно – 10 мая, после Дня Победы. Работы разделены на шесть этапов, последний из них – ремонт территории, прилегающей к Краеведческому музею, – будет проходить с 1 сентября по 15 октября 2023 года», – отметила Анна Терешкова.

Ожидается, что на территории сквера станет меньше рекламных конструкций, нестационарных объектов. На остановках общественного транспорта «Консерватория» и «Дом Ленина» будут установлены новые остановочные павильоны. На реконструкцию зелёной зоны планируется направить около 180 млн рублей консолидированных средств из областного и городского бюджетов.

Фото из презентации Анны Терешковой