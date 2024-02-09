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«Мамочка, я тебя спасу!»: взрыв газа в доме на Линейной унес жизни 15 новосибирцев

  • 09/02/2024, 16:07
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Взрыв газа в доме на Линейной унес жизни 15 новосибирцев
Ровно год назад, 9 февраля, в Новосибирске произошла одна из самых масштабных трагедий в истории города.

Все случилось рано утром 9 февраля 2023 года. Жильцы пятиэтажного дома под номером 39 в полвосьмого утра сначала почувствовали запах газа, а потом услышали жуткий грохот. Второй подъезд рухнул за несколько секунд, а все строение охватило пламя. Многих жильцов спасло то, что они уже ушли в школы, уехали на работу или по своим делам. Паника, ужас, страх и боль, как взрывная волна накрыли всех обитателей злополучной пятиэтажки. В годовщину трагедии вспоминаем подробности этого масштабного ЧП.

Первыми на помощь пришли очевидцы и соседи

В первые минуты после взрыва, когда на место, сквозь плотный поток машин мчались спасатели и скорая, на помощь жильцам прибежали обычные люди ― прохожие, соседи из ближайших домов.

Девятиклассник Константин Маняшин этим утром шел на уроки в школу мимо опасного дома.  Ударной волной его сразу же откинуло в сугроб. А потом он услышал крики людей. Ни секунды не раздумывая, школьник бросился в самое пекло.

― Он сразу побежал по уцелевшим подъездам, хотя плиты буквально уходили из-под ног. Он стучал, звонил во все квартиры, чтобы жильцы быстрее эвакуировались. Помогал пенсионеркам и женщинам с маленькими детьми. На улице мужчины попросили Костю помочь достать из-под обломков пострадавшего и погибшего, ― рассказали Infopro54 учителя гимназии № 9, где учится парень.

Не остались в стороне и жители домов, расположенных рядом с эпицентром взрыва. Люди раздетыми выскочили на мороз и кинулись вытаскивать молящих о помощи пострадавших из-под тяжелых бетонных плит.

― Я на кухне пил кофе, когда услышал грохот. Посмотрел в окно и пришел в ужас. Сразу побежал на улицу. Мы вытащили пенсионерку, потом мужчину, а потом женщину с маленьким ребенком, ― вспоминает сибиряк из дома напротив.

В этот момент никто из них не думал о собственной безопасности. Под грудой кирпичей стонали люди и хотелось спасти их всех, даже ценой собственной жизни.

Чудесные спасения

Спасатели МЧС на месте развернули оперативный штаб, оцепили весь дом по периметру и начали аккуратно разбирать завалы, чтобы освободить сначала выживших.

При проведении поисковых работ обнаружили женщину, которую основательно придавило плитами. Одна из плит находилась под углом.

Взрыв газа в доме на Линейной унес жизни 15 новосибирцев

― Все осложнялось тем, что под ней были перебиты трубы и хлестала холодная и горячая вода. Мы как могли укутали ее одеялами, так как на улице стоял мороз под 30 градусов, ― рассказывает начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Новосибирской области Вячеслав Токарев.

Тяжелая техника к тому моменту еще не подъехала. Специалисты попытались поднять плиту с помощью гидравлического домкрата, но конструкция начала опасно наклоняться. Появился риск, что женщина погибнет еще до того, как ее освободят. И тут сотрудники МЧС применили свой опыт и придумали поистине креативное решение. Они привязали тросы к пожарной автолестнице, а другим концом подцепились к плите. При подъеме стрелы бетонная конструкция тоже приподнялась. Под спину сибирячки завели специальный щит и вытянули ее из ловушки. Пострадавшую тут же передали медикам скорой. Женщина выжила благодаря профессиональной работе МЧС.

Смекалка и скорость принятия решений помогли сохранить жизнь и мужчине с 4-го этажа. Подъезд и стены разваливались на глазах. На предпоследнем этаже в квартире в одном нижнем белье метался сибиряк. Спускаться по лестнице было уже опасно. А «трехколенка» МЧС достает только до третьего этажа. Но и тут спасатели не растерлись. Они развернули ту длину, которая есть, приставили к ней «штурмовку» и вручную спустили мужчину на землю.

Всего в тот день силами сотрудников ведомства было спасено 14 человек и несколько кошек.

7-летний мальчик, который очень плохо говорит по-русски, 9 февраля потерял маму. Женщина как раз собирала сына в школу, когда рухнул подъезд. Ребенка засыпало камнями, мать быстро сориентировалась и буквально вытолкнула малыша вперед.

― Мамочка, я тебя спасу! ― прокричал мальчик и побежал звать на помощь людей на улицу.

В это время упала очередная плита. В шоке ребенок мог с трудом объяснить очевидцам, что под завалами сейчас его самый близкий человек и нужно срочно бежать туда. Женщину достали спасатели, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу. Через несколько дней она умерла.

Взрыв газа в доме на Линейной унес жизни 15 новосибирцев

Человечность и отзывчивость

В ближайшей к месту ЧП школе 9 февраля пришлось отменить занятия. Теперь туда шли все, кто остался без крыши над головой, их родственники и знакомые. В воздухе царила напряженная атмосфера, то и дело следователи вывешивали на дверь одного из кабинетов списки пропавших без вести людей. Тут же сотрудники комитета и прокуратуры допрашивали очевидцев, принимали заявления от пострадавших.

Узнав о трагедии, в школу вереницей потянулись неравнодушные новосибирцы. Они несли огромные пакеты с едой и чаем, одеждой, предметами первой необходимости. Их об этом никто не просил, они сами захотели таким способом поддержать сибиряков, оказавшихся в беде.

В спортивном зале быстро организовалась столовая, где волонтеры кормили пострадавших, а психологи выслушивали их истории.

Человечность проявляли не только обычные люди, но и следователи.

― Из другого города примчались родственники одного из погибших. Они были растеряны и в первую очередь озабочены поисками. Уже вечером оказалось, что у них нет денег и совершенно негде ночевать. Как тут было остаться в стороне? Пришлось что-то срочно придумывать, ― вспоминает заместитель руководителя  Заельцовского межрайонного следственного отдела СК Елена Яскина.

Взрыв газа в доме на Линейной унес жизни 15 новосибирцев

Иногородних родственников пристроили на ночлег, привезли продукты, а потом оперативно подготовили необходимые документы для получения компенсации.

«До сих пор снятся кошмары»

При взрыве дома на Линейной погибло 15 человек. 11 человек получили тяжелые травмы и до сих пор восстанавливают свое здоровье. Всем жильцам выплатили денежную компенсацию за потерю жилья. Люди уже въехали в другие квартиры. На месте разрушенной пятиэтажки теперь пустырь.

― Я даже не хочу вспоминать тот ужасный день. Это тяжело, слезы льются и сердце замирает. Мне повезло, что я осталась жива. В тот момент мне казалось, что выбраться из этого ада невозможно. Мне до сих пор снятся кошмары и это, наверное, будет преследовать меня до конца моих дней. Теперь каждое утро в 7:30 я молюсь, чтобы такое больше ни с кем и нигде не повторилось. Спасибо огромное спасателям, медикам, которые поставили меня на ноги, чиновникам за расторопность и помощь рублем, а также всем простым горожанам, которые переживали за нас и участвовали в этой истории, ― сквозь слезы говорит выжившая жительница дома № 39 Мария*.

Стоит отметить, что в тот день очень слаженно сработали ФСБ, СК и МВД. Виновные в произошедшем уже через несколько часов были задержаны. Ими оказались нелегальные газовщики из Омска, которые накануне взрыва меняли газовые трубки в квартирах. Их дело уже рассматривается в суде. Нет сомнений, что они понесут за содеянное справедливое наказание.

Фото: МЧС по Новосибирской области/Алена Пятенок.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погибшие годовщина Взрыв газа на Линейной


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