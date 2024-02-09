Стало известно, как поживают манулы из Новосибирска в зоопарке Барнаула

Манулов Чипа и Пепе из Новосибирского зоопарка перевезли в Барнаул более года назад. Пушистые комки уже стали звездами барнаульского зоопарка.
— У пушистиков всё хорошо: здоровы, любимы, аппетит хороший, гуляют в основном вечером, — говорится в сообщении Телеграм-канала «Manulization | Манулизация».
На видео один из манулов сидя осматривает убранство своего дома, и только потом обращает внимание на оператора.
— Пепе, передай привет Роми и Вики. Они хотят к тебе в гости, но пока не могут приехать. Они очень скучают, — говорит на видео одна из сотрудниц Барнаульского зоопарка.
Ранее редакция сообщала о том, что манулы вышли принимать солнечные ванны в Новосибирском зоопарке.
Фото со страницы Телеграм-канала «Manulization | Манулизация»
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