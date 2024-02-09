«Показал все корни»: новосибирские политологи высказались об интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

В пятницу, 9 февраля, в Сети появилось интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Буквально сразу ролик набрал почти 60 миллионов просмотров. А российский президент возглавил топ мировых трендов в соцсети X. Число постов с упоминанием Путина превысило 1,4 миллион. Тут же в соцсети начали заполнять мемы журналистов, блогеров, экс-бойца UFC, а также обычных пользователей.

Новосибирские политологи тоже не остались в стороне и присоединились к обсуждению видеозаписи.

Как считает политический консультант Игорь Козлов, интервью в большей степени было ориентировано на Запад.

— 60 миллионов просмотров — это прежде всего западная публика. Это интервью является определённой информационной бомбой, информационным прорывом, — отметил Козлов в беседе с Om1.ru.

По мнению эксперта, западный потребитель услышал от Путина то, что ему никогда не озвучивали: настоящую историю России, её принципы и то, за что она борется.

Своего коллегу поддержал политолог Алексей Осипов. Он отметил, что многие вещи были достаточно конкретно высказаны главой государства.

— Не все же вникают в вопросы истории, живут настоящим. Поэтому президент показал все корни взаимоотношений России и Украины. Правящим кругам противника слова Владимира Путина сильно не понравятся, — пояснил Осипов.

Оба эксперта считают, что интервью было приурочено к предстоящим президентским выборам в России и США и имеет большую политическую направленность.

Ранее редакция сообщала о том, что в Центризбиркоме РФ зарегистрировали четыре кандидата на должность президента. Среди них — действующий президент Владимир Путин, Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, Николай Харитонов, член КПРФ и вице-спикер Госдумы, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.