Манулу Тимофею из Москвы сватают Адель из Новосибирска

Манулу Тимофею из Московского зоопарка предложили Адель из Новосибирска.

– Наши гости очень хотят, чтобы у Тимофея поскорее появилась невеста, – отметила Светлана Акулова, гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» в Телеграм.

Однако, по ее словам, такой вопрос требует тщательной проработки и подготовки. Она подчеркнула, что на данный момент идет стадия активного обсуждения и организации всех необходимых условий.

В комментариях участники начали активно обсуждать предложение.

– Да-да! Они уже давно обсудили этот вопрос на китайском канале «Манула»! – А они не родственники с Тимошей? ― Совет им да любовь!

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский зоопарк стал домом для маленьких уссурийских медвежат.