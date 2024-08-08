Манулу Тимофею из Москвы сватают Адель из Новосибирска

Манулу Тимофею из Московского зоопарка предложили Адель из Новосибирска.
– Наши гости очень хотят, чтобы у Тимофея поскорее появилась невеста, – отметила Светлана Акулова, гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» в Телеграм.
Однако, по ее словам, такой вопрос требует тщательной проработки и подготовки. Она подчеркнула, что на данный момент идет стадия активного обсуждения и организации всех необходимых условий.
В комментариях участники начали активно обсуждать предложение.
– Да-да! Они уже давно обсудили этот вопрос на китайском канале «Манула»!
– А они не родственники с Тимошей?
― Совет им да любовь!
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский зоопарк стал домом для маленьких уссурийских медвежат.
Источник фото: Светлана Акулова в Телеграм
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