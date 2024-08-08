Новые тренды и условия ИЖС обсудили застройщики на круглом столе со Сбером

Аналитики Сибирского Сбера провели круглый стол для аккредитованных застройщиков, которые могут быть подрядчиками при строительстве частного дома. Мероприятие прошло в Омском, Новосибирском, Кемеровском и Барнаульском отделениях банка и собрало совокупно около ста участников.

На встрече обсудили изменения в семейной ипотеке, использование эскроу-счетов и новые тренды в индивидуальном жилищном строительстве. Мероприятие открывал заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбера Никита Макаренко.

Помимо спикеров из числа банковских аналитиков и экспертов Домклик, перед участниками выступил глава Колыванского района Евгений Артюхов, который рассказал о преимуществах строительства и жизни в нестоличном муниципалитете.

Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: