Маргарита Распопина: Благотворительность — это деятельность, которая приносит положительные эмоции

— Маргарита Дмитриевна, расскажите, когда и как вы пришли в бизнес?

— По образованию я юрист. Личную юридическую практику начала более десяти лет назад, когда после получения диплома пришла специалистом в «Гражданскую правовую компанию». Это семейный бизнес, компания организована моей мамой. Мы оказываем юридические услуги широкого профиля и работаем как с физическими, так и юридическими лицами.

— Есть ли миссия у вас, как у предпринимателя, или у «Гражданской правовой компании»?

— Мы, как юристы, должны в первую очередь помогать, поэтому наша миссия — это помощь людям вне зависимости от их социального и финансового статуса.

— А сколько человек в вашей компании?

— Пять человек.

— В чем особенность «Гражданской правовой компании»?

— Наша особенность — в широком профиле юридических услуг. Мы работаем по всем направлениям права и с каждым клиентом индивидуально. Часто встречаемся с клиентами, которые могут по своему желанию участвовать в процессе решения их проблемы. Кроме того, у нас есть бесплатные консультации.

— Как ваша компания подошла к оказанию безвозмездной помощи?

— Одно время мы очень плотно работали с органами власти, с администрациями и с различными партиями нашего города. Со временем именно партии стали нас рекомендовать в качестве юристов. Если мы видели, что человек действительно находится в сложной жизненной ситуации, то оказывали помощь бесплатно. Поэтому можно сказать, что нам здесь помогли именно органы местного самоуправления.

— Кому, по вашим наблюдениям, чаще всего требуется помощь, которую вы оказываете на безвозмездной основе?

— Как показывает практика, в основном это женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это мамы-одиночки, которые остались без поддержки как с финансовой стороны, так и со стороны своих родственников, мужей. Еще одна категория — родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Часто обращаются за помощью пенсионеры, у которых небольшие пенсии, поэтому им приходится искать варианты именно бесплатной юридической помощи.

— Ваша благотворительность заключается в том, что вы оказываете бесплатные юридические услуги или участвуете еще в каких-то программах и акциях?

— Благотворительностью мы занимаемся около пяти лет. Начинали с финансовой поддержки благотворительных фондов города и области. Затем поняли, что хотим большего, хотим помогать не только денежными перечислениями. Решили подключиться к каким-то более масштабным проектам. После вступления в «ОПОРУ РОССИИ» (в августе 2023 года) мы начали совершать совместные выездные благотворительные мероприятия. Например, закупать продукты, одежду, подарки для детей и стариков, выезжать в благотворительные фонды, в центры помощи семье и детям. То есть мы оказываем помощь, как по нашему непосредственному профилю (юридическому), так и по другим направлениям. «Опора России» помогает нам в этом.

— Вы согласны с мнением, что желание сделать что-то для других возникает у предпринимателей, когда они достигают определенной зрелости?

— Я думаю, что отчасти это так. Когда человек начинает заниматься бизнесом, он, как правило, преследует цель начинающих предпринимателей — поправить свое личное финансовое положение. По прошествии времени человек добивается определенных успехов, расширяется и выходит за рамки своего «я». Тогда уже можно сказать, что бизнесмен «созрел» для того, чтобы отдавать что-то другим.

— А что для вас означает занятие благотворительностью?

— Для меня лично занятие благотворительностью — это некая отдушина. Юридический бизнес связан с негативом. Мы регулярно сталкиваемся с ним в судах, от клиентов. И когда занимаемся благотворительностью, положительный эмоциональный уровень мой и моих сотрудников повышается. Мои сотрудники чувствуют свою значимость не только как специалисты в компании, но и за ее пределами. Чувствуют, что они нужны, что они оказывают помощь. Поэтому для нас благотворительность — это деятельность, приносящая нам положительные эмоции.

— На ваш взгляд, нужно ли говорить о тех добрых делах, которые вы делаете?

— Однозначно, о добрых делах необходимо рассказывать. Дело в том, что многие участники подключаются к благотворительным акциям благодаря сарафанному радио. Кроме того, люди, которым нужна помощь, могут узнать, куда им за ней обратиться. Среди моих знакомых около десяти человек занимаются сейчас благотворительностью именно благодаря тому, что когда-то услышали об этом от других людей.

— Можете поделиться историей кого-то из своих подопечных, чем была полезна ваша помощь?

— К нам однажды обратилась девушка, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации. У нее не было родителей, и она приехала в Новосибирск из другого города. Ей было 18 лет, и она только-только закончила школу. Девушка была беременна, пришла к нам на обычную юридическую консультацию. Она не понимала, что ей делать и куда двигаться. В общем, человек был достаточно потерянный. Мы взяли ее на полное юридическое обслуживание: восстановили часть документов, помогли с оформлением для бесплатных родов, сертификатами, а также познакомили ее с руководителем одного из центров помощи семье и детям, где ей провели полное бесплатное обследование. В дальнейшем, когда девушка родила ребенка, мы на протяжении двух лет помогали ей материально, вещами, продуктами и детскими игрушками. Таким образом человек со временем, встал на ноги и смог понять, куда и как ей двигаться дальше.

— Какой совет вы бы могли дать тем, кто не знает, с чего начать свою благотворительную деятельность?

— Я бы посоветовала таким людям, если у них есть возможность, вступить в какую-то организацию, например в «ОПОРУ РОССИИ», и начать заниматься благотворительностью в составе определенной организационной группы. Более старшие товарищи по благотворительности могут подсказать и дать дельный совет. Потому что, если двигаться в этом направлении совсем одному, можно очень много шишек набить в первое время. А в составе организованной группы, которая целенаправленно занимается этим вопросом, будет начать намного проще.

— Какова ситуация с благотворительностью в Новосибирске? Предприниматели стали больше откликаться на добрые, благие дела? Или все-таки это не очень распространено в городе?

— Вы знаете, я думаю, что все-таки именно в Новосибирске сфера благотворительности, к сожалению, хромает. В нашем городе проводят мало благотворительных акций, и зачастую люди, те же предприниматели просто не знают о них. Они мало освещаются в СМИ и редко публикуется такая информация. Но, к счастью, в последнее время появляется все больше благотворителей, и хочется надеяться, что так и продолжится.