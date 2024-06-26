Мария Седова: «Безопасность строительного производства в нашей стране приобретает ключевое значение»

Важным этапом этого процесса является разработка проектов по организации строительства, проектов производства работ, в том числе подъёмными сооружениями. О том, как закладывается безопасность на этапах проектирования и строительства объектов, редакции Infopro54 рассказала директор Проектного бюро «ППР-мастер» Мария Седова.

— Мария Сергеевна, что может быть объектом опасности на строительной площадке?

— Строительная площадка является опасным производственным объектом. Это определено ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Часто на стройке используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, есть опасные зоны. При этом, опасность может возникнуть, как для строителей, так и для жителей города. Бывает так, что в условиях городской застройки, строительные краны устанавливаются вблизи с дорогой или тротуаром. Чтобы минимизировать риски, по периметру устанавливаются ограждения с козырьками, в соответствии с нормами, ограничивается движение грузов при работе кранов.

— Как закладывается организация безопасной производства работ в проекте? Что учитывается в первую очередь?

— Несмотря на то, что каждая строительная площадка уникальна по-своему, безопасность регламентируется нормами. Они одинаковы для всех. Мы в проектной документации должны заложить мероприятия по безопасности при строительстве объекта и предусмотреть все нюансы. Например, близость жилых домов, соцобъектов и детских площадок предписывает установку сплошного ограждения высотой 2,2 метра с устройством козырьков.

При наличии линий электропередач вблизи строящегося объекта, в проекте необходимо предусмотреть мероприятия по безопасной работе, рассчитать и прописать условия работы строительной техники в охранных зонах ВЛЭП в соответствии с нормами, выполнить расчёты. Известны случаи, когда кран работал без ограничений приборами и специальными знаками вблизи ВЛЭП, при повороте стрелы груз вынесло на провода. Это привело к отключению электроэнергии в населенном пункте. Поэтому в проектах необходимо выполнить расчёты, предусмотреть приборы, ограничивающие пронос груза, разработать мероприятия по безопасной работе подъёмных сооружений и другой строительной техники. Кроме того, мы учитываем наличие подземных коммуникаций на площадке и за её пределами, предусматриваем мероприятия по их сохранению, при необходимости, и безопасное производство работ вблизи этих коммуникаций.

Строительство всех концессионных школ остановлено в Новосибирске

— Конечно. Часто строительные объекты граничат с детскими площадками, школами, больницами. Мы в проектах предусматриваем безопасную работу строительной техники, настаиваем на том, чтобы устанавливались козырьки, где это требуется по нормам, пересматриваем площадки под складирование материалов с учётом безопасной работой грузоподъёмных механизмов. Отстаиваем свои решения, опираясь на нормативную документацию. К сожалению, не всегда застройщики следуют точно по проектам.

— И что происходит в таких случаях?

— Есть Госстройнадзор, который следит за точным соблюдением всех норм и соответствием организации строительной площадки проектным решениям. Отклонение от проекта может привести к остановке строительства до устранения замечаний и приведения строительной площадки в соответствие со стройгенпланом. И такие случаи в Новосибирске есть.

— Ваши проекты проходят экспертизу?

—Да, проекты по организации строительства проходят экспертизу в обязательном порядке.

Мне нравится работать с государственной экспертизой. Внимательная проверка проекта может выявить ошибки, решить спорные моменты. Ведь проект делают люди, а не роботы.

— На территории России правила, которые применяются к безопасности едины. Отличаются ли они в странах СНГ?

— Да, на сегодняшний день мы работаем со многими регионами. Сейчас изучаем рынки соседних стран и планируем выходить на Армению, Казахстан и Беларусь. На сегодняшний день не хватает квалифицированных проектировщиков, поэтому спрос на разработку проектов по организации строительства очень большой. В Армении действуют такие же нормы безопасности, что и в России. С Казахстаном и Беларусью есть отличия, но они незначительные.

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— Здесь скорее не в архитектуре сложность, а в трудностях городской среды застройки. В Новосибирске зачастую очень стеснённые условия. Но крупные застройщики даже в таких условиях добросовестно подходят к безопасности объектов, какими сложными в архитектурном плане они не были. Они прорабатывают все до мелочей: устанавливают защитные экраны, соблюдают технику безопасности на объектах.

— Отличаются ли требования к безопасности объектов жилой недвижимости, офисных, торговых или промышленных зданий?

— Я бы разделила объекты на социальную инфраструктуру и жилую застройку. Экспертиза проектной документации на соответствие действующим стандартам и правилам для социальных объектов очень жесткая на всех этапах.

— Меняются ли подходы к безопасности в строительстве? Пересматривается законодательство?

— На самом деле, мы пользуемся в основном нормами, которые были разработаны еще в советское время. Они постоянно актуализируются, обновляются СНиПы, создаются новые технические регламенты.

— А как вы вообще оцениваете ситуацию с безопасностью на строительных объектах Новосибирска? Изменилась ли она за последние годы?

— Да, изменилась и очень сильно. И эти изменения в лучшую сторону. Генподрядчики стали тщательно относиться к разработке проектов производства работ (ППР) и соблюдать мероприятия, разработанные в этих проектах. Если 15 лет назад никто бы не удивился, увидев строителя без каски, то сегодня это маловероятно. Безопасность значительно выросла. У нас ограждаются котлованы, ставятся защитные экраны, бытовки для строителей находятся на безопасном расстоянии от зон производства работ, а по периметру устанавливаются ограждения с козырьками для пешеходов, тоннели и галереи.

— А с чем это связано?

— Я считаю, что в первую очередь это связано с развитием культуры безопасности в строительной отрасли. Во-вторых, многоступенчатая проверка проектов. Госэкспертиза очень серьезно проверяет проекты и вопросам безопасности уделяется огромное значение. Кроме того, постоянно идет актуализация нормативных документов.

Ранее редакция сообщала, что оборудование для ЦКП СКИФ начали завозить в Новосибирске. Проект выйдет на техническую готовность в декабре 2024 года.