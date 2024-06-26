Рекламодателям

Мария Седова: «Безопасность строительного производства в нашей стране приобретает ключевое значение»

  • 26/06/2024, 09:00

Мария Седова: «Безопасность строительного производства в нашей стране приобретают ключевое значение»ость объекта»
Строительство зданий и сооружений — это сложный технологический процесс, который требует чёткого соблюдения норм и правил от начала строительства до сдачи объекта в эксплуатацию.

Важным этапом этого процесса является разработка проектов по организации строительства, проектов производства работ, в том числе подъёмными сооружениями. О том, как закладывается безопасность на этапах проектирования и строительства объектов, редакции Infopro54 рассказала директор Проектного бюро «ППР-мастер» Мария Седова.

— Мария Сергеевна, что может быть объектом опасности на строительной площадке?

— Строительная площадка является опасным производственным объектом. Это определено ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Часто на стройке используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, есть опасные зоны. При этом, опасность может возникнуть, как для строителей, так и для жителей города. Бывает так, что в условиях городской застройки, строительные краны устанавливаются вблизи с дорогой или тротуаром. Чтобы минимизировать риски, по периметру устанавливаются ограждения с козырьками, в соответствии с нормами, ограничивается движение грузов при работе кранов.

— Как закладывается организация безопасной производства работ в проекте? Что учитывается в первую очередь?

— Несмотря на то, что каждая строительная площадка уникальна по-своему, безопасность регламентируется нормами. Они одинаковы для всех. Мы в проектной документации должны заложить мероприятия по безопасности при строительстве объекта и предусмотреть все нюансы. Например, близость жилых домов, соцобъектов и детских площадок предписывает установку сплошного ограждения высотой 2,2 метра с устройством козырьков.

При наличии линий электропередач вблизи строящегося объекта, в проекте необходимо предусмотреть мероприятия по безопасной работе, рассчитать и прописать условия работы строительной техники в охранных зонах ВЛЭП в соответствии с нормами, выполнить расчёты. Известны случаи, когда кран работал без ограничений приборами и специальными знаками вблизи ВЛЭП, при повороте стрелы груз вынесло на провода. Это привело к отключению электроэнергии в населенном пункте. Поэтому в проектах необходимо выполнить расчёты, предусмотреть приборы, ограничивающие пронос груза, разработать мероприятия по безопасной работе подъёмных сооружений и другой строительной техники. Кроме того, мы учитываем наличие подземных коммуникаций на площадке и за её пределами, предусматриваем мероприятия по их сохранению, при необходимости, и безопасное производство работ вблизи этих коммуникаций.

Строительство всех концессионных школ остановлено в Новосибирске

Строительство всех концессионных школ остановлено в Новосибирске

— Бывают ли споры с застройщиками в ходе разработки документации?

— Конечно. Часто строительные объекты граничат с детскими площадками, школами, больницами. Мы в проектах предусматриваем безопасную работу строительной техники, настаиваем на том, чтобы устанавливались козырьки, где это требуется по нормам, пересматриваем площадки под складирование материалов с учётом безопасной работой грузоподъёмных механизмов. Отстаиваем свои решения, опираясь на нормативную документацию. К сожалению, не всегда застройщики следуют точно по проектам.

— И что происходит в таких случаях?

— Есть Госстройнадзор, который следит за точным соблюдением всех норм и соответствием организации строительной площадки проектным решениям. Отклонение от проекта может привести к остановке строительства до устранения замечаний и приведения строительной площадки в соответствие со стройгенпланом. И такие случаи в Новосибирске есть.

— Ваши проекты проходят экспертизу?

—Да, проекты по организации строительства проходят экспертизу в обязательном порядке.

Мне нравится работать с государственной экспертизой. Внимательная проверка проекта может выявить ошибки, решить спорные моменты. Ведь проект делают люди, а не роботы.

— На территории России правила, которые применяются к безопасности едины. Отличаются ли они в странах СНГ?

— Да, на сегодняшний день мы работаем со многими регионами. Сейчас изучаем рынки соседних стран и планируем выходить на Армению, Казахстан и Беларусь. На сегодняшний день не хватает квалифицированных проектировщиков, поэтому спрос на разработку проектов по организации строительства очень большой. В Армении действуют такие же нормы безопасности, что и в России. С Казахстаном и Беларусью есть отличия, но они незначительные.

Новые ГОСТы обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске

Новые ГОСТы обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске

— На ваш взгляд, готов ли Новосибирск к сложным архитектурным объектам? Ведь, чем сложнее объект, тем сложнее меры безопасности, которые должны применяться на этом объекте?

— Здесь скорее не в архитектуре сложность, а в трудностях городской среды застройки. В Новосибирске зачастую очень стеснённые условия. Но крупные застройщики даже в таких условиях добросовестно подходят к безопасности объектов, какими сложными в архитектурном плане они не были. Они прорабатывают все до мелочей: устанавливают защитные экраны, соблюдают технику безопасности на объектах.

— Отличаются ли требования к безопасности объектов жилой недвижимости, офисных, торговых или промышленных зданий?

— Я бы разделила объекты на социальную инфраструктуру и жилую застройку. Экспертиза проектной документации на соответствие действующим стандартам и правилам для социальных объектов очень жесткая на всех этапах.

— Меняются ли подходы к безопасности в строительстве? Пересматривается законодательство?

— На самом деле, мы пользуемся в основном нормами, которые были разработаны еще в советское время. Они постоянно актуализируются, обновляются СНиПы, создаются новые технические регламенты.

— А как вы вообще оцениваете ситуацию с безопасностью на строительных объектах Новосибирска? Изменилась ли она за последние годы?

— Да, изменилась и очень сильно. И эти изменения в лучшую сторону.  Генподрядчики стали тщательно относиться к разработке проектов производства работ (ППР) и соблюдать мероприятия, разработанные в этих проектах. Если 15 лет назад никто бы не удивился, увидев строителя без каски, то сегодня это маловероятно. Безопасность значительно выросла. У нас ограждаются котлованы, ставятся защитные экраны, бытовки для строителей находятся на безопасном расстоянии от зон производства работ, а по периметру устанавливаются ограждения с козырьками для пешеходов, тоннели и галереи.

— А с чем это связано?

— Я считаю, что в первую очередь это связано с развитием культуры безопасности в строительной отрасли. Во-вторых, многоступенчатая проверка проектов. Госэкспертиза очень серьезно проверяет проекты и вопросам безопасности уделяется огромное значение. Кроме того, постоянно идет актуализация нормативных документов.

Ранее редакция сообщала, что оборудование для ЦКП СКИФ начали завозить в Новосибирске. Проект выйдет на техническую готовность в декабре 2024 года.

Фото предоставлено Марией Седовой, автор фото- Роман Барников

134

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : проектное бюро комплексная безопасность строительства


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Чтобы жители принимали участие в управлении территорией и «болели» за ее развитие.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Уплывший асфальт и рухнувшие деревья: фото последствий тропического ливня поделились жители Новосибирска
26/06/24 10:18
Общество Происшествия
Меру пресечения избрали подозреваемому по делу о пожаре в городе Обь
26/06/24 10:18
Право&Порядок
Кампус новосибирского «Академпарка» на 99% заполнен резидентами
26/06/24 9:50
Бизнес Власть
«Кузина» не зафиксировала техдефолт и выплатила купонный доход
26/06/24 9:49
Бизнес Финансы
Выросло количество ДТП с пострадавшими в Новосибирской области
26/06/24 9:35
Происшествия
Мария Седова: «Безопасность строительного производства в нашей стране приобретает ключевое значение»
26/06/24 9:00
Бизнес Недвижимость
Госэкспертиза одобрила внесенные изменения в проект четвертого моста в Новосибирске
26/06/24 8:38
Бизнес Власть Город
Прокуратура обратилась в суд после затопления улиц Новосибирска
26/06/24 8:13
Власть Общество
Информационные системы прослеживаемости снижают риск проверок для бизнеса
25/06/24 19:13
ПроБизнес
8 тонн топляка собрали на пляже «У моря Обского» в Новосибирске
25/06/24 17:42
Общество
«Жахает не по-детски»: на Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч
25/06/24 17:34
Общество
Эксперт оценил шансы новосибирских абитуриентов при поступлении в московские вузы
25/06/24 17:16
Образование
Почти половина россиян обращаются к риелторам при продаже вторичного жилья
25/06/24 16:43
Недвижимость
«Дожди, град и шквалистый ветер: МЧС предупредило о приближении шторма к Новосибирску
25/06/24 16:28
Общество
Детский праздник и 2 тысячи деревьев подарил «Сибантрацит» жителям Линево
25/06/24 16:24
Общество
Ректору НГУ подарили китайский меч из Шаолиньского монастыря
25/06/24 16:24
Общество
Новосибирский минздрав заплатит 50 тысяч ребенку-инвалиду с диабетом
25/06/24 16:21
«Дальше писать на снегу?»: тренд на имена депутатов на асфальте раскритиковали в Новосибирске
25/06/24 15:39
Общество
Почти на четверть снизилась цена на новые автомобили в Новосибирске
25/06/24 15:29
Общество
Первые «умные» пешеходные переходы появились в Новосибирске
25/06/24 15:25
Власть
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
«Россети Новосибирск» повысили надежность сельских электросетей в 4 районах Новосибирской области
26/06/24 9:00
Как оформить кредит без залога по программе с господдержкой для МСП
26/06/24 7:00
«Россети Новосибирск» активно участвуют в реализации региональной программы строительства льготного жилья
25/06/24 10:52
Банк Уралсиб стал партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня в Красноярске
25/06/24 9:00
Из цемента — бетон, из бетона — «Свой дом»: как развивается строительная отрасль в регионах Сибири, расскажут участники конкурса «Сибирь.ПРО»
24/06/24 15:04
«Россети» создали новую инфраструктуру для электроснабжения крупнейшего производителя цемента в Новосибирской области
21/06/24 11:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска