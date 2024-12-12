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Новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием

  • 12/12/2024, 18:15
Новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием
Эксперт решил, что здание не имеет значения для истории города и региона

По итогам государственной историко-культурной экспертизы первого корпуса санатория «Речкуновский» вынесено решение не включать здание в реестр объектов культурного наследия. Такой вердикт вынес искусствовед Владимир Авдеев.

Принятое решение Авдеев обосновал тем, что главный корпус санатория не связан с историческими личностями и событиями, имевшими значение для развития региона, а таже отсутствием уникальных архитектурно-художественных характеристик у самого здания. В заключении эксперт указал, что здание, по сути, руинировано.

— Из-за ненадлежащего контроля собственником за состоянием здания утрачен его исторический внешний вид, облик интерьеров, утрачена несущая способность конструкций, что повлекло за собой обрушение перекрытий и крыши, — сообщается в акте экспертизы, который приводит Atas.Info.

Напомним, в советское время санаторий «Речкуновский» был одним из самых лучших кардиологических здравниц СССР. Пациентов здесь начали принимать в 1959 году. Статус выявленного объекта культурного наследия главный корпус архитектурного ансамбля получил в 1998 году. Тогда он еще продолжал работать и принимать пациентов.

В 2004 году у санатория сменился собственник, после чего он был признан банкротом. С тех пор владельцы здания не единожды менялись, оно не эксплуатировалось и постепенно ветшало.

Местная активистка Елена Гавровская уверена, что акт эксперта Авдеева задокументировал многолетнее невыполнение инспекцией по охране объектов культурного наследия своих обязанностей.

— Четверть века в результате бездействия регионального органа по охране культурного наследия здание приходило в упадок и разрушалось. Государственная историко-культурная экспертиза была проведена только в этом году и подтвердила утрату зданием его историко-культурной ценности. Чем 25 лет занимались чиновники? — возмущается она.

Гавровская уже обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело по факту утраты исторического объекта.

Стоит отметить, что заключение эксперта — это не окончательный вердикт. Окончательное решение будет принимать Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Ведомство имеет полное право поставить под сомнение выводы эксперта и назначить новую экспертизу.

Ранее стало известно, что курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» включили в реестр программы льготного кредитования. Проект получит федеральную поддержку. Он займет 5,5 га. Здесь планируется создать четырехзвездочный комплекс на 260 номеров. Расчетный годовой турпоток составит 23 тысячи посетителей. В проект включены гостиница, коттеджи и круглогодичные дома (глэмпинг), лечебное отделение (клиника), термальный комплекс, бассейны и ресторан с видом на Бердский залив. В июле этого года появилась информация, что в санатории начался глобальный ремонт.

Ранее редакция сообщала, что в июле в санатории «Речкуновский» начался глобальный ремонт. 

Фото Atas.Info , автор: Артем Шершнев.

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Рубрики : Власть Бизнес История

Регионы: Новосибирск

Теги : санаторий культурное наследие историко-культурная экспертиза


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