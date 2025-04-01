Маркетплейсы наращивают влияние на рынке микрозаймов

Тренды и тенденции начала года

Как отметил генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров, в первом квартале 2025-го на рынке МФО усиливаются наметившиеся в конце прошлого года тренды.

— Мы наблюдаем продолжающийся рост сегмента среднесрочных займов с погашением по графику (IL или Installment Loans), а также диверсификацию продуктовых линеек компаний: это и более активное развитие продуктов для МСБ и займов в точках продаж (POS), и продукты по типу кредитных линий, и выход в смежные ниши, такие как коллекторский бизнес, — пояснил он.

Эксперт добавил, что все более активный интерес к сегменту микрозаймов проявляют маркетплейсы. Компании e-commerce все чаще открывают собственные МФО, и их объем в общих выдачах сектора растет. По данным Банка России, на них пришлись 65% от всех выдач банковских МФО в 2024 году.

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм) Константин Шарапов считает, что основные тенденции первых месяцев текущего года связаны с подготовкой бизнеса к грядущим регуляторным изменениям.

— С 1 марта в стране заработал механизм самозапрета на выдачу займов, который ограничил возможность мгновенной выдачи кредитных средств. Это потребовало от компаний дополнительных действий и доработок своих бизнес-процессов, хотя значение этого нововведения еще только предстоит оценить, — отметил он.

Собеседник редакции подчеркнул, что значительной подготовки от игроков рынка МФО потребуют и нормы, запланированные на июль 2025 года: ограничение предельной переплаты по займу со 130 до 100% от тела долга и «новации договора потребительского кредитования», побуждающей клиентов погашать старые займы прежде, чем оформлять новые.

Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» (входит в ГК Lime Credit Group) Олеся Киселева отмечает еще одну тенденцию 2025 года — дальнейшую консолидацию рынка за счет ухода мелких игроков и захват их аудитории более крупными компаниями. По ее словам, крупные компании, чтобы повысить устойчивость бизнеса и более эффективно адаптироваться к результатам трансформационных процессов, создают полноценные экосистемы, в том числе через создание дочерних компаний, которые фокусируются на новых продуктах или работают в смежных областях бизнеса.

— По такому пути пошли и мы: в 2023-2024 годах к МФК «Лайм-Займ» присоединились дочерние организации: МКК «Онлайнер» (онлайн-сервис автозаймов Caranga), ПКО «Интел Коллект» (досудебное и судебное взыскание задолженности), Credit Data (аккредитованная IT-компания, предлагающая инновационные IT-решения для компаний финансовой отрасли), и в 2025 году мы объявили о создании группы компаний Lime Credit Group, — говорит собеседница редакции.

Консолидация аудитории банков и МФО

В конце февраля Банк России сохранил на второй квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам и займам, установленные для первого квартала 2025-го. Решение о значении МПЛ на третий квартал Центробанк примет в апреле 2025 года.

— Судя по тому, что регулятор сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам во втором квартале на прежнем уровне, поставленной перед собой цели по уровню закредитованности он добился, а значит, не видит на данный момент угроз для финансовой стабильности страны. В целом выдачи остались на прежнем уровне, глобальных снижений мы не наблюдаем, а если корректировки и случались, то были незначительными и не оказывающими существенного значения на бизнес-показатели, — констатирует Константин Шарапов.

Стоит отметить, что с 1 апреля 2025 года Центробанк сможет устанавливать МПЛ для ипотечных кредитов и автокредитов. Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон. А с 1 января 2026 года — для кредитов на строительство жилых домов и других займов под залог недвижимости.

Роман Макаров также говорит о том, что низкие значения макропруденциальных лимитов способствуют ограничению выдач как новым заемщикам, по которым риск наиболее велик, так и повторным клиентам с кредитной нагрузкой, превышающей допустимые в рамках МПЛ значения.

— Жесткая кредитная политика банков способствует росту спроса заемщиков на продукты МФО, однако не всегда компании могут удовлетворить этот спрос — по причинам, описанным выше. Вместе с тем общий тренд на переток клиентов из банков в МФО продолжается: самым качественным заемщикам кредиторы готовы предложить интересные для них продукты, в первую очередь среднесрочные IL-займы, — говорит он.

Эксперт добавил, что чаще всего займы берутся на покрытие непредвиденных расходов, финансирование дорогостоящих покупок (гаджетов, бытовой техники), ремонт дома, дачи, автомобиля.

По наблюдениям Олеси Киселевой, объем выдач кредитов у средних и маленьких игроков в первом квартале 2025-го сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Этот трафик распределяется между крупнейшими участниками микрофинансового рынка, поскольку они имеют более качественные и детальные скоринговые карты и модели, чтобы управлять большим объемом риска и сокращать «лжеотказы». Как логичное продолжение этого тренда наблюдается рост общего среднего чека и среднего чека в сегментах PDL и IL, — констатирует она.

Портрет заемщика

Директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин уверен, что изменения на рынке микрофинансов, которые вводятся на протяжении последних трех лет, не только влияют на рынок и развитие микрофинансовых организаций, но и меняют портрет заемщика.

— Последние два года сохраняется тенденция перетока банковских клиентов на микрофинансовый рынок. Клиенты все чаще обращаются за финансовыми услугами в МФО, особенно это касается залогового сегмента рынка. Этот тренд в том числе обусловлен стремительным развитием продуктов под залог транспортных средств. Компании активно переходят в онлайн-формат, упрощают клиентский путь, создают продукты с условиями, приближенными к банковским. В итоге у заемщика появляется возможность взять деньги в удобном формате и продолжать пользоваться автомобилем. Caranga также совершила полный переход в онлайн-формат, — отметил эксперт.

Тенденцию увеличения среднего дохода заемщиков подтверждает и Роман Макаров. По его словам, он объясняется не только ростом зарплат по стране, но и переходом в МФО банковских заемщиков, доходы которых в среднем выше, чем у клиентов, кредитующихся исключительно в МФО.

— В «Займере» в феврале этого года 54% действующих заемщиков одновременно являлись и банковскими клиентами тоже, — отмечает он.

По наблюдениям Олеси Киселевой, ядро целевой аудитории МФК «Лайм-Займ» остается практически неизменным: это мужчины и женщины среднего возраста, занятые в сфере услуг или «синие воротнички», часто с высшим образованием и средним материальным положением, в том числе те, кто по тем или иным причинам не может официально подтвердить свой доход.

Долги по микрофинансам

Несмотря на высокую ключевую ставку и ужесточение условий выдачи, продукты микрофинансовых компаний продолжают оставаться популярными среди населения. Как отмечает Олеся Киселева, по данным аналитических отчетов Банка России и БКИ, доля просроченной задолженности 90 дней и более (NPL 90+) растет.

— В нашей компании объем незначительно вырос за 2024 год, однако все еще остается на приемлемом для компании уровне. Но важно учесть, что мы не видим этого тренда, так как выбрали для себя путь не агрессивного масштабирования, а более консервативного, — говорит эксперт.

О росте просрочки по кредитам говорит и Константин Шарапов. Однако, по его мнению, рост задолженности — это совершенно нормальный процесс, характерный для рынка и той экономической обстановки, в которой вынуждены жить и работать МФО.

— В сегменте МФО рост в четвертом квартале 2024 года составил 14%. С одной стороны, немало, но напомню, что, несмотря на рост задолженности, ее размер несопоставим с задолженностью по другим кредитным потребительским продуктам, — утверждает собеседник редакции.

Заем онлайн

Еще одной тенденцией рынка МФО, которая продолжила свое развитие в 2025 году стало преобладание онлайн-сегмента. Согласно данным ЦБ на долю онлайн-займов в третьем квартале 2024 года приходились 85% выдач. Для сравнения: в 2023 году это значение было на уровне 75%, а в 2022 году — 66%.

Аркадий Бакушкин подчеркивает, что переход в онлайн совершила значительная часть залогового микрофинансового рынка. Такой рост популярности требует большего внимания к потенциальным рискам, связанным с мошенничеством.

— Caranga переориентировалась на онлайн-выдачи в самом начале пути — 2022-2023 годы. Каждый этап оформления продукта проходит в дистанционном виде: от подачи заявки до оценки автомобиля. Именно поэтому важным элементом становится обеспечение информационной безопасности для клиента и компании, — говорит эксперт.

О важности кибербезопасности говорит и Олеся Киселева. По ее словам, МФК «Лайм-Займ» в 2023 году отразила почти 13 тысяч кибератак, а в 2024-м — более 17 тысяч целенаправленных атак.

Константин Шарапов уверен, что к концу 2025-го число онлайн-выдач будет еще более впечатляющим, так как многие компании и вовсе закрывают направление офлайн.

— Устойчивость к мошенническим кибератакам в первую очередь обеспечивается собственной политикой безопасности и эффективными стратегиями компаний по противодействию преступлениям: защите данных, развитию антифрод-систем, постоянному мониторингу и блокировке подозрительных операций, — считает он.

Самозапреты как новый вид потребительского экстремизма

С 1 марта 2025 года у россиян, в том числе у жителей Новосибирской области, появилась новая возможность обезопасить себя от мошеннических займов и импульсивных покупок в долг, установив через портал «Госуслуги» запрет на выдачу займа на свое имя.

Самозапрет может быть разным: по виду кредитора (кредитная или микрофинансовая организация), по способу обращения за займом или кредитом (в офисе и дистанционно либо только дистанционно). Кроме того, можно установить «полный» самозапрет, который будет распространяться на все условия. Информация об этом отображается в личной кредитной истории.

По данным Объединенного кредитного бюро, за первые две недели работы сервиса им воспользовались 6,2 млн россиян. В Новосибирской области этой возможностью воспользовались почти 134,5 тысячи человек. При этом большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты (91% заявок).

Многие опрошенные редакцией микрофинансовые организации отмечают увеличение количества обращений граждан за кредитами после введения самозапрета на «Госуслугах».

— К сожалению, наша компания столкнулась с таким проявлением потребительского экстремизма. Некоторые граждане злоупотребляют функцией самозапрета — точнее, наличием временного лага между подачей заявления об установлении самозапрета и появлением информации в Бюро кредитных историй, — чтобы необоснованно обогатиться и избежать ответственности за свои действия, включая уклонение от возврата долгов, — констатирует Олеся Киселева.

О попытках оформить кредит после установления самозапрета говорит и Роман Макаров. По его словам, с 1 марта в МФК «Займер» фиксируют в день от 100 до 500 таких попыток.

— Естественно, мы блокируем такие заявки и не выдаем этим клиентам займы. Мы можем только догадываться о мотивах таких людей: возможно, кто-то тестирует новую функцию, чтобы убедиться, что система работает и оформить заем не получится, а кто-то делает это с недобросовестными намерениями. В целом на работу МФО эта ситуация не влияет, так как, согласно закону о самозапрете, он начинает действовать на следующий день после внесения записи в бюро кредитных историй. Поэтому займы, выданные после приема заявления на Госуслугах, но до появления записи в БКИ, под самозапрет еще не попадают, а значит, заемщикам придется отдавать их на общих условиях, — констатирует эксперт.

Фото: ru.freepik.com/Автор: rawpixel.com

Фото Романа Макарова предоставлено компанией МФК «Займер». Автор фото: Станислав Целуйкин

Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

Фото Олеси Киселёвой предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков

Фото Аркадия Бакушкина предоставлено из архива компании МКК «Онлайнер»