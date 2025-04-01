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Переход в онлайн требует от МФО усиления информационной безопасности

  • 01/04/2025, 09:00

Директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин:

Переход в онлайн требует от МФО усиления информационной безопасностиДоля дистанционных выдач прирастает от года к году на протяжении последних четырех лет. Согласно данным Банка России, доля онлайн-займов в 2022 году составила 66%, а в 2023-м достигла 75%. Также в 2024 году крупные микрофинансовые организации, которые выдают заемщикам до 10 млн рублей в год, получили значительный объем прибыли за счет онлайн-выдач. Их доля составила 24%. Также доля онлайн-выдач компаний, выдающих больше 1 млрд рублей в год, составила 89%.

Значительная часть залогового микрофинансового рынка уже совершила переход в онлайн-формат. Caranga переориентировалась на онлайн-выдачи в самом начале пути — 2022-2023 годах. Каждый этап оформления продукта проходит в дистанционном виде: от подачи заявки до оценки автомобиля. Именно поэтому важным элементом становится обеспечение информационной безопасности для клиента и компании.

Специалисты Caranga обеспечивают устойчивость к кибератакам. Конечно же, в Caranga применяются разные инструменты для выявления злоумышленников: общение с потенциальным заемщиком с помощью звонка, анализ его поведения, а также тщательная проверка данных обратившегося человека с помощью внешних баз. Важно отметить, что финансовые организации, МФО и банки активно внедряют ИИ-алгоритмы для оценки потенциального заемщика и вычисления злоумышленников.

Фото предоставлено из архива компании МКК «Онлайнер»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


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Мнение эксперта

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