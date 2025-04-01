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Микрофинансовые организации готовятся к новым ограничениям на рынке

  • 01/04/2025, 09:00

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм):

Микрофинансовые организации готовятся к новым ограничениям на рынке— Основные тенденции первого квартала связаны с подготовкой бизнеса к грядущим регуляторным изменениям. С 1 марта в стране заработал механизм самозапрета на выдачу займов, который ограничил возможность мгновенной выдачи кредитных средств. Это потребовало от компаний дополнительных действий и доработок своих бизнес-процессов, хотя значение этого нововведения еще только предстоит оценить. Однако значительной подготовки от игроков рынка МФО потребуют другие нормы, запланированные на июль 2025 года: во-первых, это ограничение предельной переплаты по займу со 130 до 100% от тела долга, а во-вторых, «новации договора потребительского кредитования», побуждающей клиентов погашать старые займы прежде, чем оформлять новые.

Судя по тому, что регулятор сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам во втором квартале на прежнем уровне, поставленной перед собой цели по уровню закредитованности он добился, а значит, не видит на данный момент угроз для финансовой стабильности страны. В целом выдачи остались на прежнем уровне, глобальных снижений мы не наблюдаем, а если корректировки и случались, то были незначительными и не оказывающими существенного значения на бизнес-показатели.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


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