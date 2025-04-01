Рекламодателям

Низкие значения макропруденциальных лимитов ограничивают выдачи кредитов

  • 01/04/2025, 09:00

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»:

Низкие значения макропруденциальных лимитов ограничивают выдачи кредитов— Низкие значения макропруденциальных лимитов способствуют ограничению выдач как новым заемщикам, по которым риск наиболее велик, так и повторным клиентам с кредитной нагрузкой, превышающей допустимые в рамках МПЛ значения. Жесткая кредитная политика банков способствует росту спроса заемщиков на продукты МФО, однако не всегда компании могут удовлетворить этот спрос — по причинам, описанным выше.

Вместе с тем общий тренд на переток клиентов из банков в МФО продолжается: самым качественным заемщикам кредиторы готовы предложить интересные для них продукты, в первую очередь среднесрочные IL-займы.

При этом значимых изменений в портрете заемщика в этом году мы не наблюдаем. Однако можно сказать о наметившейся в прошлом году и продолжающейся в 2025-м тенденции к росту доходов клиентов. Она объясняется и общим ростом зарплат по стране, и переходом в МФО банковских заемщиков, чьи доходы в среднем выше, чем у клиентов, которые кредитуются исключительно в МФО. В «Займере» в феврале этого года 54% действующих заемщиков одновременно являлись и банковскими клиентами тоже.

Фото  предоставлено компанией МФК «Займер». Автор фото: Станислав Целуйкин

492

Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


0
0

Мнение эксперта

Микрофинансовые организации готовятся к новым ограничениям на рынке

Микрофинансовые организации готовятся к новым ограничениям на рынке

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм):
Крупные микрофинансовые организации продолжают создавать экосистемы

Крупные микрофинансовые организации продолжают создавать экосистемы

Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ» (входит в ГК Lime Credit Group):
Переход в онлайн требует от МФО усиления информационной безопасности

Переход в онлайн требует от МФО усиления информационной безопасности

Директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин:
Маркетплейсы наращивают влияние на рынке микрозаймов

Маркетплейсы наращивают влияние на рынке микрозаймов

Борьба за клиентов при микрофинансировании сместилась на уровень продуктов

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска