Низкие значения макропруденциальных лимитов ограничивают выдачи кредитов

— Низкие значения макропруденциальных лимитов способствуют ограничению выдач как новым заемщикам, по которым риск наиболее велик, так и повторным клиентам с кредитной нагрузкой, превышающей допустимые в рамках МПЛ значения. Жесткая кредитная политика банков способствует росту спроса заемщиков на продукты МФО, однако не всегда компании могут удовлетворить этот спрос — по причинам, описанным выше.

Вместе с тем общий тренд на переток клиентов из банков в МФО продолжается: самым качественным заемщикам кредиторы готовы предложить интересные для них продукты, в первую очередь среднесрочные IL-займы.

При этом значимых изменений в портрете заемщика в этом году мы не наблюдаем. Однако можно сказать о наметившейся в прошлом году и продолжающейся в 2025-м тенденции к росту доходов клиентов. Она объясняется и общим ростом зарплат по стране, и переходом в МФО банковских заемщиков, чьи доходы в среднем выше, чем у клиентов, которые кредитуются исключительно в МФО. В «Займере» в феврале этого года 54% действующих заемщиков одновременно являлись и банковскими клиентами тоже.

Фото предоставлено компанией МФК «Займер». Автор фото: Станислав Целуйкин