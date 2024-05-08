Маршруты общественного транспорта изменятся в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска с 15 мая по 15 сентября закрывается проезжая часть улицы Пархоменко на участке от Пермской до Троллейной. Такие ограничения связаны с ремонтом теплосетей.

— В связи с этим автобус № 5 «Улица Дюканова – Поселок Северный» на время проведения работ в объезд закрытого участка улично-дорожной сети будет ходить в прямом и обратном направлениях по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной, а далее – по действующей схеме, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Схемы движения также изменят автобусы № 12, 43, 60 и маршрутное такси № 63. Они будут ходить по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной (в зависимости от направления движения), далее – по действующим схемам.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае из-за ремонтных работ вводится ограничение движения на мостах через реки Верх – Тула на дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар» и Вьюна на дороге «Новосибирск – Колывань – Томск». Во время временных ограничений будет организовано реверсивное движение.