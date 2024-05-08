Первая очередь кампуса НГУ получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию зданий первой очереди кампуса НГУ общей площадью 38 тысяч кв метров. Новый учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр для учащихся, а также два блока общежитий примут студентов 1 сентября 2024 года.

— В здании нового корпуса СУНЦ НГУ созданы самые продвинутые условия для обучения и развития 625 одаренных школьников: в их распоряжении современное оборудование, лаборатории, учебные классы и практикумы по биологии, физике и химии. Это позволит успешно интегрировать проектную и научную деятельность в учебный процесс. Отдельно продуманы зоны рекреации и непривычно широкие коридоры, предусматривающие переговорные зоны, — рассказали в региональном правительстве.

На данный момент, в нем производится расстановка мебели с учетом всех планировок и специфики учебного процесса, идет обучение и инструктаж представителей инженерных служб НГУ. В общежитиях, включающих два блока общей вместимостью 690 мест, также ведется финальная уборка всех этажей и расстановка мебели.

В досуговом центре СУНЦ НГУ будет современный модульный актовый зал, кафетерий, расширенный спортивный блок, класс искусств и планетарий, а также музей достижений школы.

Кроме того, на территории кампуса, площадью более 4 гектаров, идут сезонные работы по благоустройству. Совместно с сотрудниками ботанического сада СО РАН был разработан план озеленения и ландшафтного дизайна – он учитывает разные периоды цветения растений, с мая по сентябрь.

Напомним, кампус мирового уровня возводится в Новосибирской области по национальному проекту «Наука и университеты» по поручению Президента РФ. Общая площадь кампуса НГУ — более 78 тысяч квадратных метров. Строительство кампуса профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет благотворительных средств. Общая стоимость строительства — более 11 млрд рублей. По словам ректора НГУ Михаила Федорука, после ввода в эксплуатацию нового кампуса число студентов к 2030 году увеличится на 20 % — до 12 тысяч человек.

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