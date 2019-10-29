Масличные пришли всерьез

Пшеница, именуемая королевой сибирских полей (это звание принадлежит ей, а отнюдь не анекдотической кукурузе), уступает свою вотчину масличным культурам. Это, конечно, не означает, что пшеница «сдаст корону», но царствование ее будет скромнее. Пшеница уступает свои посевные площади новым фаворитам сибирской агроиндустрии — масличному льну и рапсу. Эта тенденция была оглашена и проанализирована в ходе 19-го зернового круглого стола, собравшего в Новосибирске представителей агроиндустрии, маркетологов и трейдеров.

— Снижение площадей под пшеницей — процесс двух последних лет, — констатирует Алексей Егоров, ведущий специалист департамента стратегического маркетинга АО «Русагротранс». — То есть явлению два года, и теперь об этом можно говорить, как о тренде. Посевные площади под пшеницу постепенно снижаются, ее замещают масличные культуры.

Культуры-заместители распределись рельефно и четко: в Новосибирской области это рапс и лен, в соседнем Алтайском крае — подсолнечник. Если рапс для Новосибирской области — культура достаточно новая, то в сфере льноводства у региона уже сформировались традиции — фактор, способствующий достаточно быстрому переключению.

Алтайский край, значительно более теплый и разнообразный по числу почвенно-климатических зон, дал Сибирскому федеральному округу бум подсолнечника.

— В Сибирском федеральном округе собраны 650 тысяч тонн подсолнечника, — отмечает Владимир Петриченко, генеральный директор ИА «ПроЗерно». — Для сравнительно компактного региона это очень хороший показатель.

Бум масличных культур Владимир Петриченко квалифицирует как общероссийское явление.

В целом по стране урожайность пшеницы выросла на 7%, но в рамках Сибирского федерального округа снизилась на 5,3%.

— Ожидания по Сибири — 9 млн тонн пшеницы, — говорит Алексей Егоров. — Но существенный прирост есть только в Красноярском крае, по остальным некоторое снижение. А поскольку динамики урожайности по пшенице нет, то переключение интереса хозяйств на масличные происходит достаточно легко.

— Новосибирская область даже повысила урожайность пшеницы в этом году, — поясняет Мария Шостак, директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». — Урожаи пшеницы уменьшились в Алтайском крае и Омской области. В итоге валовый сбор пшеницы по округу уменьшился на 5,3%, хотя в целом по России урожай пшеницы вырос и по объему, и по качеству.

Впрочем, рост интереса к масличным наблюдается как раз в области, давшей повышающие показатели по урожайности пшеницы — в Новосибирской.

Так что интерес к масличным, переходящий в бум, обусловлен не столько снижением урожайности пшеницы, сколько рыночной конъюнктурой и процессом диверсификации — процессом, который в Новосибирской области распространяется и на агросектор.

При этом эксперты отмечают, что доминирующие позиции пшеница в нашей области вряд ли сдаст.

— В Новосибирской области велика доля пшеницы третьего (50%) и четвертого классов (31%), велика доля яровой пшеницы, у культуры этой очень хороший экспортный потенциал, — рассуждает Мария Шостак. — Вряд ли кто-то согласится приносить эти наработки и перспективы в жертву оперативным приоритетам. Но то, что эти приоритеты теперь более широки в тематическом плане, бесспорно.

Фото автора