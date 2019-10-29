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Масличные пришли всерьез

Рапс и масличный лен теснят на полях области пшеницу — титульную культуру региона.
  • 29/10/2019, 12:28
Автор: Игорь Смольников
Масличные пришли всерьез
Динамики урожайности по пшенице нет, так что переключение интереса хозяйств на масличные происходит достаточно легко.

Пшеница, именуемая королевой сибирских полей (это звание принадлежит ей, а отнюдь не анекдотической кукурузе), уступает свою вотчину масличным культурам. Это, конечно, не означает, что пшеница «сдаст корону», но царствование ее будет скромнее. Пшеница уступает свои посевные площади новым фаворитам сибирской агроиндустрии — масличному льну и рапсу. Эта тенденция была оглашена и проанализирована в ходе 19-го зернового круглого стола, собравшего в Новосибирске представителей агроиндустрии, маркетологов и трейдеров.

— Снижение площадей под пшеницей — процесс двух последних лет, — констатирует Алексей Егоров, ведущий специалист департамента стратегического маркетинга АО «Русагротранс». — То есть явлению два года, и теперь об этом можно говорить, как о тренде. Посевные площади под пшеницу постепенно снижаются, ее замещают масличные культуры.

Сибирским аграриям настоятельно рекомендуют диверсификацию

Культуры-заместители распределись рельефно и четко: в Новосибирской области это рапс и лен, в соседнем Алтайском крае — подсолнечник. Если рапс для Новосибирской области — культура достаточно новая, то в сфере льноводства у региона уже сформировались традиции — фактор, способствующий достаточно быстрому переключению.

Алтайский край, значительно более теплый и разнообразный по числу почвенно-климатических зон, дал Сибирскому федеральному округу бум подсолнечника.

— В Сибирском федеральном округе собраны 650 тысяч тонн подсолнечника, — отмечает Владимир Петриченко, генеральный директор ИА «ПроЗерно». — Для сравнительно компактного региона это очень хороший показатель.

Бум масличных культур Владимир Петриченко квалифицирует как общероссийское явление.

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— Подсолнечника почти 14 млн тонн, — резюмирует Петриченко. — Собраны 4,6 млн тонн сои. Эти сборы дала европейская часть России, на Дальнем Востоке помешали тайфуны, но даже с учетом этого фактора результаты впечатляющи. Прорыв дало Черноземье. 2 млн тонн — такого урожая сои в Черноземье (да и вообще в России) не было никогда. В итоге рынок сои существенно перестроился, он больше не конфигурируется импортом. Импорт теряет свою диктаторскую сущность. Его доля — 2 млн тонн — теперь в паритете с отечественными объемами. Собрано 2,1-2,4 млн тонн рапса. Итого — 20,7 млн семи основных масличных культур. Это не просто много, это очень много! В Поволжье (особенно в Саратовской области) — бум подсолнечника (5 млн тонн). Собраны 700 тысяч тонн рапса в Сибирском федеральном округе. Это огромный результат, сопоставимый с Поволжьем. В Сибири лидируют три масличные культуры: рапс, лен, подсолнечник. Ожидалось, что много масличного льна произведет Казахстан, но погодные эксцессы там прогноз приземлили. И позитивная динамика цен на масличный лен сохранилась. Рапс — культура с ровной ценовой динамикой. Это даже более интересная культура, чем подсолнечник.

В целом по стране урожайность пшеницы выросла на 7%, но в рамках Сибирского федерального округа снизилась на 5,3%.

— Ожидания по Сибири — 9 млн тонн пшеницы, — говорит Алексей Егоров. — Но существенный прирост есть только в Красноярском крае, по остальным некоторое снижение. А поскольку динамики урожайности по пшенице нет, то переключение интереса хозяйств на масличные происходит достаточно легко.

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Впрочем, рост интереса к масличным наблюдается как раз в области, давшей повышающие показатели по урожайности пшеницы — в Новосибирской.

— Новосибирская область даже повысила урожайность пшеницы в этом году, — поясняет Мария Шостак, директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». — Урожаи пшеницы уменьшились в Алтайском крае и Омской области. В итоге валовый сбор пшеницы по округу уменьшился на 5,3%, хотя в целом по России урожай пшеницы вырос и по объему, и по качеству.

Так что интерес к масличным, переходящий в бум, обусловлен не столько снижением урожайности пшеницы, сколько рыночной конъюнктурой и процессом диверсификации — процессом, который в Новосибирской области распространяется и на агросектор.

При этом эксперты отмечают, что доминирующие позиции пшеница в нашей области вряд ли сдаст.

— В Новосибирской области велика доля пшеницы третьего (50%) и четвертого классов (31%), велика доля яровой пшеницы, у культуры этой очень хороший экспортный потенциал, — рассуждает Мария Шостак. — Вряд ли кто-то согласится приносить эти наработки и перспективы в жертву оперативным приоритетам. Но то, что эти приоритеты теперь более широки в тематическом плане, бесспорно.

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