Увеличить в 2,5 раза ремонты на теплосетях в Сибири поручил полпред

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл совещание по вопросам готовности регионов Сибири к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Как сообщили представители регионов, отопительный сезон в 2023 году в Сибири начат своевременно. Предзимные работы на коммунальных объектах завершаются, в среднем по округу готовность составляет выше 99%. Во всех регионах сформирован нормативный запас угля. На объектах большой энергетики фактические запасы топлива превышают плановые показатели в 1,5-3 раза.

Для того, чтобы избежать аварийных ситуаций на теплосетях и отключений, на которые жители округа жаловались в прошлом сезоне, перед регионами была поставлена задача увеличить объемы ремонта.

В текущем году в регионах Сибири подготовлены к отопительному сезону более 25,7 тысячи километров тепловых сетей, из них капитально отремонтированы или заменены 468 километров (около 2% от общей протяженности), сообщил Сибирский окружной информационный центр.

— Необходимо продолжить увеличение объёмов модернизации сетей и довести этот показатель до 5%. Именно он заложен в проект плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, и мы должны его достичь, — подчеркнул Анатолий Серышев.

Напомним, депутаты горсовета Новосибирска опасались, что отопительный сезон в этом году не удастся начать вовремя из-за большого объема работ, которые выполняла «Сибирская генерирующая компания». Эти опасения не реализовались, но в СГК сообщили, что сроки по сдаче части объектов в этом году запаздывают. В следующем году энергетики запланировали рост объема работ в Новосибирске.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске в 2023 году отремонтируют более 50 км теплосетей.