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В Новосибирске ищут организатора социальной ярмарки в Ленинском районе

  • 13/12/2024, 10:30
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске ищут организатора социальной ярмарки в Ленинском районе
Цена контракта — 18 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки в Ленинском районе Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контракт будет действовать с момента заключения и до 12 декабря 2025 года. Он разделен на 12 этапов (по месяцам).

Победителю аукциона необходимо предоставить для проведения областной социальной ярмарки подготовленное капитальное помещение площадью 1000-1500 кв. метров, расположенное в Ленинском районе. Оно должно быть расположено рядом с остановкой общественного и маршрутного транспорта (не более 200 метров) с возможностью безопасного перехода через проезжую часть прилегающих улиц.

Также среди требований наличие подъездных путей и организованной площадки для погрузки-разгрузки товара, централизованная система водоснабжения, водоотведения, отопления, теплоснабжения и энергоснабжения, наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования помещения, наличие асфальтированной парковки для транспорта покупателей и др.

Кроме того, в обязанности исполнителя войдет содержание помещения: техническое обслуживание торгового и холодильного оборудования, двухразовая уборка помещения, вывоз мусора, организация работы грузчиков и наличие охранной системы. Информационное и рекламное обеспечение ярмарки (наружная реклама, реклама в СМИ и т.д.)  также будет на исполнителе контракта

Начальная цена — 18 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области.

Формат социальной ярмарки предполагает принцип стабильной низкой цены, так как торгует сам производитель по ценам производства. Низкий уровень цен достигается безвозмездным предоставлением торговых мест и холодильного оборудования, а также освобождением от уплаты коммунальных услуг на содержание торгового места.

Поступающая сюда продукция подвергается ветеринарному и фитосанитарному контролю, в соответствии с действующим законодательством. В Новосибирске в ежедневном режиме функционирует три социальные продовольственные ярмарки – две городские и одна областная.

Ранее редакция сообщала, что в мэрии Новосибирска назвали места для проведения ярмарок в 2025 году. Всего под ярмарки мэрия отвела семь площадок.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Социальная ярмарка аукцион


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