Улицы Новосибирска вновь покроют «Бионордом»

Новосибирск активно готовится к новому зимнему сезону. Жителей города волнует — чем на этот раз власти собираются бороться со снегом на дорогах и тротуарах.

В мэрии рассказали, что в этом году будут использоваться классические варианты. В качестве противогололедных материалов применят противогололедную смесь, в состав которой входит дробленая горная порода и соль, а также различные реагенты, в числе которых «Бионорд».

— Противогололедный реагент «БИОНОРД» будет как в сухом виде так и в двухфазном. Закупки уже проведены через МКУ «ДЭУ №1», МКУ «ДЭУ № 3», МКУ «ДЭУ «Советского района» и МКУ «Дзержинец», — рассказали Atas.Info в мэрии Новосибирска.

Периодичность использования реагента будет зависеть от обилия и частоты осадков.

Стоит отметить, что горожане часто жалуются на «Бионорд», уверяя, что он не только превращает снег в кашу, которая затрудняет движение как пешеходам, так и автомобилистам. Кроме этого, реагент портит обувь и автомобильные шины.

Напомним, в марте 2024 года от мэрии Новосибирска потребовали доказательства безопасности «Бионорда» для окружающей среды.

За год до этого депутаты регионального парламента Новосибирской области уже поднимали вопрос о безопасности использования «Бионорда» при обработке дорог и настаивали на проведении исследований, не доверяя сертификатам, предоставленными производителем — ООО «Уральский завод противогололедных материалов».

Однако исследований влияния препарата на окружающую среду так и не провели.

— Поставщик предоставляет на торгах все документы: экологические сертификаты, паспорт экологической безопасности. Дополнительные исследования по препарату не проводились, так как не было вопросов и полномочий. Считаем, что материал не оказывает отрицательного влияния, — заявлял Сергей Эпов, занимавший в то время должность начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска .

В ноябре «Уральский завода противогололедных материалов» сообщал, что на сезон 2023–2024 годов Новосибирск закупил около 5 тысяч тонн «Бионорда» на сумму около 150 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Производитель «Бионорда» заявил, что в Новосибирске неэффективно содержат зимние улицы.