Известный морж Новосибирской области Виталий Панасюк умер в Новосибирске

Известный сибирский морж Виталий Панасюк умер в новосибирском Академгородке.

По сообщению группы «АвтоБердск», у моржа отказало сердце.

— Я думал, что здоровья у Виталия, как у быка, и что доживёт он минимум лет до ста, — говорится в сообщении паблика «У нас на Шлюзе» в «ВКонтакте».

В память о Панасюке паблик также опубликовал последнее видео, которое спортсмен прислал для размещения.

Виталий Панасюк был одним из самых известных моржей Сибири. Он переплывал холодную Обь и посвящал свой заплыв президенту России. А также сделал многое для развития аквайс-спорта в Новосибирске. Ранее он жил в Бердске, последние пять лет — на Шлюзе.

Ранее редакция сообщала о том, что умер экс-министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким.