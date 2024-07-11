Известный морж Новосибирской области Виталий Панасюк умер в Новосибирске

Известный сибирский морж Виталий Панасюк умер в новосибирском Академгородке.
По сообщению группы «АвтоБердск», у моржа отказало сердце.
— Я думал, что здоровья у Виталия, как у быка, и что доживёт он минимум лет до ста, — говорится в сообщении паблика «У нас на Шлюзе» в «ВКонтакте».
В память о Панасюке паблик также опубликовал последнее видео, которое спортсмен прислал для размещения.
Виталий Панасюк был одним из самых известных моржей Сибири. Он переплывал холодную Обь и посвящал свой заплыв президенту России. А также сделал многое для развития аквайс-спорта в Новосибирске. Ранее он жил в Бердске, последние пять лет — на Шлюзе.
Ранее редакция сообщала о том, что умер экс-министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким.
Источник фото: Freepik / Автор — jannoon028
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