Депутаты предложили вернуть субсидии для покупки новостроек в Новосибирске

Вопрос об отработанной в прошлые годы поддержке строительной отрасли на комитете по ЖКХ регионального парламента поднял зампредседателя Дмитрий Козловский.

— Мы строим новые объекты, но ставка рефинансирования огромная и они не продаются. Предлагаю вернуться к временам, когда мы субсидировали ставку за счет областного бюджета. Это оживит строительный рынок. Мы поможем молодым семьям, а также работникам бюджетных организаций, — заявил депутат.

Он напомнил, что за время действия программы на субсидии было выделено около 1 млрд рублей и это оживило продажи у застройщиков.

Участники комитета, среди которых немало застройщиков, добавили, что сейчас на это необходимы не такие уж большие деньги — около 1,5 млрд рублей.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов ответил, что ведомство проработает это предложение и посчитает сколько денег необходимо для запуска программы субсидирования.

Кроме того, он сообщил, что в феврале в рамках Строительной недели в Новосибирске пройдут мероприятия с участием представителей федерального Минстроя, где можно будет озвучить предложения по поддержке отрасли профильными госчиновникам. В частности, ожидается приезд замминистра Никиты Стасишина.

Напомним, региональная программа ипотеки как мера поддержки отрасли показала свою эффективность в кризис 2008 года. С этим же предложением застройщики выходили к правительству области в 2015 году. Достаточно долго эта тема обсуждалась, но в итоге сошла на нет. Поднимался вопрос и о региональной ипотеке для вторичного жилья. Вновь вопрос о возобновлении программы был поднят в 2022 году.

— В кризис 2008 года, когда бюджет Новосибирской области был 80 млрд рублей, мы нашли возможность стимулировать строительную отрасль через региональную ипотеку и выделили на эти цели 1 млрд рублей. Сейчас бюджет области — более 200 млрд. Нужно от комитета обратиться к губернатору с предложением о выделении 1 млрд рублей на эти цели, — также предлагал Дмитрий Козловский.

Предыдущая региональная программа субсидирования ипотеки действовала на «первичке» с февраля 2009 до декабря 2010 года. По данным областного Минстроя, в 2010 году субсидии получили 4694 человека, взявшие ипотечных кредитов на 3,74 млрд рублей (в 2009 году — 1100 человек; 1,27 млрд рублей). Общий объем средств, привлеченных в строительную отрасль региона за время действия программы, составил 9,634 млрд рублей. В рамках программы квартиры приобретались более чем у 25 застройщиков. В лидерах по количеству проданных квартир были ООО «Дискус плюс», ООО «Энергомонтаж» и ООО ПСК «Сибирь».

Ранее редакция сообщала о том, что вопрос о снижении ставки по ИТ-ипотеке прорабатывают в Новосибирской области.