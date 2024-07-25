Мигранту, убившему школьницу в Новосибирске, суд смягчил приговор

Новосибирский областной суд смягчил приговор убийце 17-летней девушки Хушнуду Хамроеву.

В марте 2024 года он был приговорен к 15,5 годам лишения свободы за тяжкое преступление. Защитник осужденного был не согласен с решением суда и подал апелляцию. Он настаивал, что не некоторым эпизодам, за которые сейчас сидит Хамроев, уже истек срок давности.

― Судебная коллегия рассмотрела жалобу и приняла решение изменить приговор. Таким образом Хамроев теперь освобожден от отбывания наказания за преступления небольшой тяжести по пяти эпизодам за угрозу убийством. В итоге Хамроеву назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, – прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, кровавая драма разыгралась в июле 2022 года в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Мигрант с ножом напал на юную сибирячку на улице и нанес ей множество ударов клинком. Поводом для расправы стала болезненная ревность и отказ экс-возлюбленной продолжить с ним отношения.

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