В Новосибирске создадут ассоциацию разработчиков беспилотников

Новосибирский государственный университет и четыре компании, которые разрабатывают беспилотники, а также комплектующие к ним, в рамках форума «Золотая долина» подписали предварительное соглашение о создании Ассоциации по беспилотной авиации (БПЛА)

Соглашение отражает стратегический курс университета на развитие направления подготовки кадров и решения научно-исследовательских задач в области управления и конструирования БПЛА, отметил директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ (ЦИИ НГУ) Александр Люлько. По его словам, университет намерен стать одной из ведущих региональных площадок по развитию беспилотной авиации.

— Проекты, которые озвучили на форуме, открывают для нас еще одно направление работы — использование искусственного интеллекта в управлении беспилотников и промышленном производстве, — подчеркнул Александр Люлько.

В рамках соглашения планируется регистрация ассоциации, привлечение в нее новых участников, составление «дорожной карты» на ближайшие годы.

Напомним, в 2023 году министр науки региона Вадим Васильев отмечал, что в Новосибирске есть сообщество из 20-30 предпринимателей, которые работают в разных направлениях БПЛА, и это позволяет сформировать хорошую стартовую площадку для запуска проекта по производству беспилотников.

Ранее редакция сообщала о том, что НГУ и СибНИА им Чаплыгина создают совместную лабораторию для испытания авиаконструкций.