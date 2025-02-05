Льготную ипотеку предлагают давать потенциальным родителям за зачатие

На пути решения проблемы низкой рождаемости в стране парламентарии выдвигают самые разные идеи. Какие только предложения не звучали от них буквально за прошлый год во время очередных и внеочередных сессий. Используют законодатели и метод кнута: глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов инициировал запрет женской стерилизации по желанию. И метод пряника: депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев за обещание родить предлагал давать досрочное освобождение женщинам-заключенным.
Звучали инициативы и вполне прагматичные. Такие, как списывание долгов по ипотеке за третьего ребенка за счет средств бюджета (автор — депутат Владислав Даванков). Были и довольно милые. Например, репродуктивные каникулы для родителей. Депутат Мосгордумы Валерий Головченко предложил организовывать поездки для детей-школьников на 3-4 дня, чтобы родители в свободное время зачали новых малышей.
Чтобы женщины начинали задумываться о детях как можно раньше, депутаты предлагали выдавать материнский капитал за первенца только до 25-30 лет, а также перестать ориентировать девушек на высшее образование. Если же будущая мама все же решит получить высшее образование, то для нее депутаты могут создать детские сады при вузах. Выдвигались идеи и выкупе нежеланных детей у едва родивших женщин, чтобы они не сделали аборт.
На фоне всего вышесказанного предложение ввести «ипотеку за зачатие» кажется вполне разумным. Такая идея впервые прозвучала на совещании представителей строительной сферы с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Депутаты предложили выдавать льготную ипотеку под 6% бездетным молодым семьям, планирующим обзавестись малышом в течение ближайших двух лет. При этом разницу между льготной и рыночной ставками банкам должно будет компенсировать государство. Такую инициативу отправили на согласование в финансовый блок правительства. Будет ли она реализована или утонет в потоке общего информационного шума покажет время.
Эксперты, которых опросил «Московский комсомолец» заявили, что идея о льготной ипотеке за планы по зачатию пока «сырая» и вопросов к ней возникает очень много, особенно юридического характера. В частности, таких:
По данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году в регионе родились 24923 младенца.
Ранее редакция сообщала о том, что в этом году размер капитала на первого ребенка, родившегося после 1 января 2020 года, вырос почти на 60 тысяч, и составил 690 266 рублей.
Фото freepik , автор: prostooleh
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