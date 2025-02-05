Рекламодателям

Льготную ипотеку предлагают давать потенциальным родителям за зачатие

  • 05/02/2025, 13:00
Льготную ипотеку предлагают давать потенциальным родителям за зачатие
Родить ребенка молодой паре нужно будет в течение двух лет

На пути решения проблемы низкой рождаемости в стране парламентарии выдвигают самые разные идеи. Какие только предложения не звучали от них буквально за прошлый год во время очередных и внеочередных сессий. Используют законодатели и метод кнута: глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов инициировал запрет женской стерилизации по желанию. И метод пряника: депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев за обещание родить предлагал давать досрочное освобождение женщинам-заключенным.

Звучали инициативы и вполне прагматичные. Такие, как списывание долгов по ипотеке за третьего ребенка за счет средств бюджета (автор — депутат Владислав Даванков). Были и довольно милые. Например, репродуктивные каникулы для родителей. Депутат Мосгордумы Валерий Головченко предложил организовывать поездки для детей-школьников на 3-4 дня, чтобы родители в свободное время зачали новых малышей.

Чтобы женщины начинали задумываться о детях как можно раньше, депутаты предлагали выдавать материнский капитал за первенца только до 25-30 лет, а также перестать ориентировать девушек на высшее образование. Если же будущая мама все же решит получить высшее образование, то для нее депутаты могут создать детские сады при вузах. Выдвигались идеи и выкупе нежеланных детей у едва родивших женщин, чтобы они не сделали аборт.

На фоне всего вышесказанного предложение ввести «ипотеку за зачатие» кажется вполне разумным. Такая идея впервые прозвучала на совещании представителей строительной сферы с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Депутаты предложили выдавать льготную ипотеку под 6% бездетным молодым семьям, планирующим обзавестись малышом в течение ближайших двух лет. При этом разницу между льготной и рыночной ставками банкам должно будет компенсировать государство. Такую инициативу отправили на согласование в финансовый блок правительства. Будет ли она реализована или утонет в потоке общего информационного шума покажет время.

Эксперты, которых опросил «Московский комсомолец» заявили, что идея о льготной ипотеке за планы по зачатию пока «сырая» и вопросов к ней возникает очень много, особенно юридического характера. В частности, таких:

  • будут ли заемщика рассматривать как кредитного мошенника, если по истечении двух лет ребенок не родится и окажется, что у одного из супругов обнаружилось бесплодие;
  • что делать, если ребенок родится мертвым или погибнет вскоре после рождения, дадут ли дополнительное время родить нового;
  • можно ли вместо рождения усыновить или взять малыша под опеку;
  • как быть с теми парами, которые в льготный период продолжат пользоваться противозачаточными средствами;
  • и, наконец, сколько рядовые налогоплательщики заплатят за этот необычный и очень дорогой эксперимент.

По данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году в регионе родились 24923 младенца.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году размер капитала на первого ребенка, родившегося после 1 января 2020 года, вырос почти на 60 тысяч, и составил 690 266 рублей.

Фото freepik , автор: prostooleh

123

Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : льготная ипотека


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мэрия Новосибирска опубликовала список запланированных на 2025 год концессий
5/02/25 13:30
Бизнес Власть
Ежедневный бонус: новосибирцы выбирают квартиры у реки рядом с бором
5/02/25 12:55
Недвижимость
ФАС выдала предупреждение двум маркетплейсам, навязавшим скидки продавцам
5/02/25 12:30
Право&Порядок
Просроченные продукты обнаружили в новосибирских магазинах «Светофор»
5/02/25 12:00
Бизнес Общество
Инспектора Россельхознадзора арестовали за взятки от коммерсантов в Новосибирске
5/02/25 11:45
Бизнес Право&Порядок
Экс-регоператор Новосибирска требует банкротства компании группы «Тайгер-Сибирь»
5/02/25 11:30
Бизнес
Михаил Колотов досрочно ушёл с поста главы Здвинского района
5/02/25 11:00
Власть Отставки и назначения
«Цифрового концлагеря не будет»: В Сибирском управлении Центробанка прокомментировали мифы о цифровом рубле
5/02/25 10:30
Общество Финансы
Самолет правительства РФ несколько часов кружил над Новосибирском
5/02/25 10:00
Власть Общество
Народных целителей внесли в реестр новосибирского Минздрава
5/02/25 9:30
Власть Медицина Общество
Проверки на предмет иностранного влияния ожидают во всех аэропортах
5/02/25 9:00
Бизнес Власть Транспорт
Субсидиарную ответственность «Дяди Дёнера» разделили на троих
4/02/25 19:00
Бизнес Финансы
Доля крупнейших новосибирских компаний в налоговых платежах размывается
4/02/25 18:00
Бизнес Власть Финансы
Нефтеперерабатывающий завод продают за 110 миллионов рублей под Новосибирском
4/02/25 17:45
Бизнес
В Новосибирске отремонтируют 12 километров контактной сети трамваев и троллейбусов
4/02/25 17:30
Власть Общество Транспорт
Жители Ключ-Камышенского плато жалуются на перегруженный общественный транспорт
4/02/25 17:00
Власть Общество Транспорт
Поликлиника, построенная по нацпроекту в городе Обь, готова принимать пациентов
4/02/25 16:58
Власть
Четыре платные парковки появятся в центре Новосибирска
4/02/25 16:30
Бизнес Власть Общество
Идея об увеличении бесплатного времени на парковке одобрена мэром Новосибирска
4/02/25 16:23
Власть
Глава Союза отцов Майоров требует отменить концерт Арбениной в Новосибирске
4/02/25 16:00
Общество
Популярное
Льготную ипотеку предлагают давать потенциальным родителям за зачатие
5/02/25 13:00
Пять человек погибли в жёстком ДТП на трассе в Новосибирской области
4/02/25 15:15
В Новосибирске судят создателя канала «Синий кит»
4/02/25 14:00
Суд арестовал пенсионера, набросившегося с мачете на попутчиков в поезде под Новосибирском
4/02/25 11:30
График получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске
3/02/25 18:15
Мужчина устроил дебош на АЗС в Новосибирске
3/02/25 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска