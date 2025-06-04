Протоиерей Дмитрий Бабкин погиб в ДТП под Новосибирском

Секретарь Каинской епархии протоиерей Дмитрий Бабкин погиб в автокатастрофе на трассе в Новосибирской области. Об этом сообщила Каинская епархия Русской православной церкви Новосибирской митрополии на своем сайте.

Отец Димитрий долгие годы служил в приходах Новосибирской и Каинской епархий Русской православной церкви. Об отпевании и похоронах будет объявлено позже.

Соболезнования по поводу скоропостижной смерти Бабкина выразили в администрации Барабинского района и районном совете депутатов.

— Людей привлекала в нем простота и искренность. Его слова о необходимости трудиться, молиться, смиряться, иметь чистые помыслы, совесть, не делать подлостей имели воздействие на человека, — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Согласно информации, полученной от сотрудников ГИБДД по региону, 3 июня вечером в Барабинском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, двигавшегося из города Барабинска в сторону села Квашино, потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

Дмитрий Бабкин с женой растили пятерых детей.

Иерей Дмитрий Бабкин – настоятель Покровского прихода в Барабинске. Ранее он служил настоятелем храма в селе Убинское. После школы Дмитрий поступил в Университет культуры в Кемерово. Учебу он совмещал с работой в Знаменском кафедральном соборе города. После третьего курса принял решение оставить учебу в Университете и посвятить свою жизнь делу. Священник не раз отправлялся с духовной миссией в зону СВО. Осенью прошлого года он исповедовал и причащал раненых в военном госпитале Луганска, развозил гуманитарную помощь.

Ранее редакция сообщала о том, что более 200 жителей Новосибирской области пострадали в ДТП в апреле. Из-за переменчивой погоды риск аварий на дорогах растет.