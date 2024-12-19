Цены на балет «Щелкунчик» упадут в январе 2025 года

В декабре цены на билеты на балет «Щелкунчик» (6+) в НОВАТ зашкаливают и доходят до 35 тысяч рублей. Однако, как сообщается на сайте театра, в январе их стоимость резко падает. 6 января самый дорогой билет стоит 20 тысяч рублей и в последующие дни новогодних каникул снижается до 10 тысяч. После завершения каникул постановки «Щелкунчика» в репертуаре не запланированы.

В конце ноября 2023 года самый дорогой из доступных билетов на новогодние спектакли стоил 25 тысяч рублей.

Напомним, что в этом году в Москве на аукционе по продаже билетов на рождественский балет «Щелкунчик» в Большом театре были установлены невероятно высокие цены.

Комплект из двух билетов был продан за 500 тысяч рублей, что более чем в пять раз превышает стартовую стоимость в 100 тысяч рублей. За четыре билета предложили 260 тысяч рублей, что на 30% больше первоначальной цены.

В прошлые годы накануне Нового года перекупщики билетов на рождественские спектакли Большого театра на онлайн-площадках продавали их по цене до 300 тысяч рублей за место.

Ранее редакция сообщала о том, что НОВАТ примет участие на фестивале в Бангкоке. Фестиваль проходит под покровительством королевской семьи Таиланда.