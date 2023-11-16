Около 500 тысяч рублей вернут жителям Заельцовского района за горячую воду

20 домов в Заельцовском районе переплатили 500 тысяч рублей за горячую воду в Новосибирске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В период с 1 августа по 1 ноября 2023 года управляющая компания, неправильно рассчитала плату для жильцов домов по улице Кубовой за горячую воду.
― Прокуратура района внесла представление руководителю управляющей компании с требованием произвести перерасчет жильцам, ― говорится в сообщении.
Благодаря действиям надзорного ведомства был произведен перерасчет.
Напомним, что почти 250 тысяч рублей вернут жителям Бердска за горячую воду. Люди платили за отсутствующее водоснабжение.
Ранее редакция сообщала о том, что уменьшение зарплаты фельдшеров скорой в Верх-Туле проверит прокуратура.
Фото: Freepik — freepik
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