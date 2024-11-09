Временные ограничения вводятся на двух дорогах в Новосибирске

В Центральном округе и Кировском районе вводятся временные ограничения для движения автомобилей.

До 11 ноября проезд по улице Серебренниковской в районе дома № 27 будет сужен на 14 метров. В ночное время 8-9 ноября специализированная бригада МУП «ГЭТ» будет выполнять работы на трамвайных путях.

Также с 7 по 21 ноября будет закрыт проезд на перекрестке улицы Бурденко в районе жилых домов № 25-23 и 1-го переулка Бурденко. Эти ограничения вводятся в связи с ремонтными работами на теплотрассах, которые проводит ООО «НТСК».

Водителям рекомендуется быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение движение транспорта из-за метели ввели на трассе под Новосибирском.