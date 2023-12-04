Рекламодателям

Новосибирский метрополитен продлит свою работу в новогоднюю ночь

  • 04/12/2023, 17:37
Автор:
Новосибирский метрополитен продлит свою работу в новогоднюю ночь
Жители сибирской столицы могут воспользоваться метро до 3-х часов ночи.

Новосибирский метрополитен решил сделать сибирякам подарок в новогоднюю ночь ― поезда по всем направлениям города будут курсировать до 3-х часов ночи.

— Такое решение было принято руководством метрополитена накануне, — сообщил пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Таким образом, встретив праздник в любой точке города, жители успеют к утру вернуться домой.

Ранее редакция сообщала, что в День города новосибирское метро продлило работу до 1:00.

Фото: с официального сайта новосибирского метрополитена.

 

309

Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : часы работы Новогодняя ночь Metro


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02

Бюджет Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении

Дефицит составит 1,8 млрд рублей.
Читать далее >>

Два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта

Один из них расположен рядом со СКИФом.
Читать далее >>

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

На строительство первого дома у ГК «Поляков» ушло менее года.
Читать далее >>

Кто владеет популярными курортами Новосибирской области

И насколько это бизнес прибыльный.
Читать далее >>

Минтранс ищет контролера за строительством четвертого моста в Новосибирске

Победитель должен будет сопровождать концессию до конца 2025 года.
Читать далее >>

На торги выставлены долги Владимира Сафронова в размере 2 млрд рублей

В ходе аукциона продавец готов подвинуться до 220 млн рублей.
Читать далее >>

В шорт-лист федеральной премии попала разработка предприятия Новосибирска

Сейчас комплекс для лечения онкологии проходит клинические испытания в Москве.
Читать далее >>

Новые торги по строительству жилья в Академгородке объявили Новосибирске

Срок действия договоров продлили до 2030 года.
Читать далее >>

Вопрос доукомплектования войск обсудил Медведев в Новосибирске

Речь идет о привлечении контрактников и добровольцев.
Читать далее >>

Средняя стоимость поездки на такси за год выросла на 24% в Новосибирске

Одна из причин — дефицит водителей.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Жилой район Светлый в Мошковском районе стремительно развивается. О запланированных изменениях рассказал генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
МЧС спасло рыбака, провалившегося под лед на снегоходе под Новосибирском
4/12/23 17:49
Происшествия
Новосибирский метрополитен продлит свою работу в новогоднюю ночь
4/12/23 17:37
Город
Определены объекты благоустройства на 2024 год в Новосибирской области
4/12/23 17:22
Общество
«Как проводится уборка города - это просто неприемлемо»: депутат Гудовский раскритиковал Локтя за систему уборки Новосибирска
4/12/23 17:20
Город
Бюджет Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении
4/12/23 17:08
Власть Финансы
Олеся Сизых: Ответственность за нарушения маркировки рекламы персональная
4/12/23 16:39
Бизнес ПроБизнес
Станция «Спортивная» попала под проверку Ростехнадзора в Новосибирске
4/12/23 16:24
Город
Сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого наградили орденом Невского
4/12/23 16:16
Власть Политика
Установлена причина смерти последнего вора в законе в СИЗО Новосибирска
4/12/23 16:06
Общество
Помощь бойцам СВО отправил Союз отцов Новосибирской области
4/12/23 15:59
Общество
Два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта
4/12/23 15:33
Бизнес Власть Недвижимость
В мэрии рассказали, как школьники Новосибирска будут учиться в морозы
4/12/23 15:28
Образование
Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье
4/12/23 15:20
Бизнес Недвижимость
Депутаты утвердили порядок проведения конкурса по назначению мэра Новосибирска
4/12/23 15:06
Власть Политика
В тюрьму на 3 года отправили мужчину, напавшего на полицейского в Новосибирске
4/12/23 14:58
Право&Порядок
Маркетинг сегодня: онлайн и офлайн
4/12/23 14:47
Бизнес
Мужчина пожаловался на приставов и остался без автомобиля под Новосибирском
4/12/23 14:42
Право&Порядок
СК разберется в обстоятельствах смерти пациентки после удаления зуба в Новосибирске
4/12/23 14:07
Право&Порядок
Кто владеет популярными курортами Новосибирской области
4/12/23 13:56
Бизнес
Национальную Китайскую олимпиаду по математике выиграл школьник из Новосибирска
4/12/23 13:30
Образование
Популярное
Так ли важно для здоровья завтракать по утрам
4/12/23 11:47
Налог на бездетность предложили ввести в Госдуме
4/12/23 9:23
Диспансеризацию для работающих граждан сделают обязательной
1/12/23 17:21
Учёные пришли к выводу, что привычка пить кофе не является вредной
1/12/23 14:02
В Госдуме решают, на сколько и для кого повышать налоги
1/12/23 11:12
Китайские ученые назвали органы, без которых человек может спокойно обойтись
30/11/23 12:54
Новости компаний
Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений
4/12/23 17:00
Выдачи ипотеки в России достигнут максимальных 7,6 трлн рублей
4/12/23 16:52
«Карта жителя» станет доступна для новосибирских пассажиров в 2024 году
4/12/23 16:01
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником форума-выставки «Учебная Сибирь»
4/12/23 9:30
Какой банк выдаёт выгодные кредиты бизнесу
4/12/23 9:00
Герман Греф вырезал скульптуру изо льда на курорте Манжерок
1/12/23 15:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска