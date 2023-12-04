Новосибирский метрополитен продлит свою работу в новогоднюю ночь

Новосибирский метрополитен решил сделать сибирякам подарок в новогоднюю ночь ― поезда по всем направлениям города будут курсировать до 3-х часов ночи.

— Такое решение было принято руководством метрополитена накануне, — сообщил пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Таким образом, встретив праздник в любой точке города, жители успеют к утру вернуться домой.

Ранее редакция сообщала, что в День города новосибирское метро продлило работу до 1:00.