Медицинские классы откроются в 11 школах Новосибирска

В 11 школах Новосибирской области в 2023-2024 учебном году откроются специализированные медицинские классы, сообщили в региональном Минобразования.

Победителями конкурсного отбора общеобразовательных организаций для открытия специализированного медицинского класса в 2023- 2024 учебном году стали: МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», МАОУ «Образовательный центр — гимназия № 6 «Горностай», МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке», МАОУ «Лицей № 9», МАОУ «Гимназия № 12», МБОУ «Лицей № 113», МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» (рабочий поселок Кольцово), МБОУ технический лицей № 176 Карасукского района Новосибирской области, МАОУ « Центр образования «Верх-Тулинский», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 «Спектр» (город Бердск).

В Минобразования уточнили, что зачисление в медицинские классы осуществляется на основе вступительных испытаний, проводимых общеобразовательной организацией, и рейтинга обучающихся, претендующих на зачисление в медицинский класс, сформированного общеобразовательной организацией.

Напомним, проект специализированных классов естественно-научного и математического направлений начал работу в Новосибирской области в 2010-2011 учебном году. В 2022-2023 годах на базе школ открыты 55 специализированных классов по следующим направлениям: IT (программирование), математическое, естественно-научное, инженерно-технологическое, биотехнологическое, агротехнологическое.

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