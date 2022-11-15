Ритейл закрывает бренд-зоны Apple

Вместо бренд-зон ушедших марок, в частности Apple, в магазинах электроники открываются «магазины-в-магазинах» производителей из Китая, Турции и других дружественных стран. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на результаты опроса участников рынка.

В одном из магазинов «М.Видео» бренд-зона со смартфонами Xiaomi заменила витрину Apple. При этом гаджеты Apple по-прежнему доступны в большинстве магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», товар есть в наличии, отметили в компании. Отметим, что со слов представителей сети «М.Видео-Эльдорадо», в том случае, если в магазине есть бренд-зона определенной торговой марки, то спрос на ее товары вырастает на 20–35%. Обратим внимание, что в одном из крупных магазинов ритейлера висит объявление: «Спрашивайте наличие смартфонов Apple у продавца».

Бренд-зоны создают при поддержке производителя.

— Сейчас компания не осуществляет поставок в Россию и не инвестирует в рекламу и маркетинговое продвижение, продавцам незачем поддерживать такой формат, — пояснил один из собеседников «Известий».

По словам Сергея Половниковя, руководителя проекта Content-Review, покупателям Apple бренд-зоны не нужны. Человек, пришедший за iPhone, как правило, уже знает о нем все, что хотел знать.

— Китайскими вендорами дело иное: их знают меньше, им действительно нужно продвижение, большая известность, признание в РФ, — отметил Половников.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о параллельном импорте и как это скажется на брендовых магазинах уходящих компаний.