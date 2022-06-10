«Интекко» предлагает оцифровать парки Новосибирска

— Мы разработали проект «Цифровой парк». В рамках проекта предлагаем охватить интернет-покрытием и связью зеленые зоны Новосибирска, сформировать в них оборудованные видеонаблюдением локации, где горожане смогут зарядить телефоны, зайти в сеть, — рассказал Infopro54 руководитель ГК «Интекко» Иван Крючков.

Идеальным вариантом для пилотной модели, по его словам, мог бы стать парк около ледовой арены, но на эту площадку уже вышел оператор связи, и второму игроку заходить экономически нецелесообразно. Даже несмотря на то, что техническое предложение «Интекко» более креативное. Конкурент просто устанавливает сооружение связи — металлический столб.

— Все пять мы сейчас охватить не сможем, в том числе из-за того, что санкции осложнили логистику поставок телекомоборудования, а также выдачу на него лицензий. Пока почти все эти проекты просто экономически неокупаемы, и, на наш взгляд, эта ситуация может сохраниться в течение года. Исключение — заброшенный сквер около Дома офицеров, — говорит собеседник редакции. — Мы предложили привести его в порядок и разместить в нем усеченный амфитеатр, интегрированный в программный комплекс «Безопасный город». Локацию предлагается оборудовать навесом, выходом в сеть через WiFi, мониторами и подключением к электричеству. Мы можем реализовать этот проект к форуму «Технопром».

Предложение о цифровизации зеленых зон заинтересовало департамент культуры мэрии Новосибирска, и компании были предложены несколько локаций для реализации пилотного проекта.

В перспективе локацию может использовать муниципалитет для прямых коммуникаций с людьми, размещая необходимую информацию на диджитал-экранах (социальные ролики, объявления и т.д.). Интерес со стороны мэрии, по его словам, есть, но земля, на которой расположен сквер, принадлежит Минобороны РФ, что тормозит процесс согласования.

В качестве альтернативы «Интекко» рассматривает сквер Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики. Крючков пояснил, что руководство вуза планирует благоустраивать территорию и рассматривает разные варианты ее развития.

— В вуз пришла реально креативная, умная и инициативная команда во главе с Бари Галимовичем Хаировым! Такими ребятами можно и нужно гордиться, там сейчас множество звезд. Например, Вера Дроздова с проектом 5G-сетей, она просто невероятна. И вуз охотно идет на реализацию различных инновационных проектов, — говорит Иван Крючков.

К другим локациям компания намерена вернуться после отработки пилотного проекта и стабилизации ситуации с поставками оборудования.

Напомним, ранее «Интекко» выходила к мэрии Новосибирска с предложением о размещении остановок на улицах города. Компания разработала проект, который не имеет отношения ни к торговле, ни к рекламе, была готова модернизировать до 150 объектов, а в перспективе — и до 30% от всей остановочной сети города, без копейки бюджетных средств. В качестве «пилота» были установлены несколько остановок. Но проект пока не нашел поддержки в мэрии. При этом конкурс по выбору концессионера до сих пор не состоялся , а модернизация остановок по инвестконтрактам не привлекает предпринимателей.

Ранее редакция рассказывала о том, что в 2019 году компания «Ситроникс» внедрила «умные» разработки при обустройстве сквера на Кошурникова. Весной 2021 года правительство региона сообщило, что компания сорвала программу внедрения интеллектуальных систем в Новосибирске.