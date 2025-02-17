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Мэр Кудрявцев рассказал о планах на пескобазу и парковых проектах в Новосибирске

  • 17/02/2025, 17:25
Автор: Оксана Мочалова
Мэр Кудрявцев рассказал о планах на пескобазу и парковых проектах в Новосибирске
Часть из них будут расположены на берегу Оби

Зеленые зоны становятся все более значимыми для городской среды. Они создают атмосферу, в которой горожане чувствуют себя комфортно и спокойно, а также являются важным инструментом в борьбе с загрязнением окружающей среды.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эфире телеканала ГТРК напомнил, что в 2024 году в городе завершены несколько крупных проектов, среди которых благоустройство Первомайского сквера,  сквер Героев Донбасса и другие. По его словам, за последние несколько лет новые парки и скверы появились во всех районах города, что предусмотрено концепцией «город без окраин».

В 2025 году муниципалитет намерен продолжить работу по благоустройству общественных пространств, в том числе в планах реализация проекта сквера имени Бугакова, сквера имени Демакова и других.

Особое внимание в Новосибирске уделяется благоустройству общественных пространств, расположенных вблизи Оби. В 2025 году продолжится работа по созданию парка «Усть-Тула» и «Чемской берег» в Кировском районе.

Мэр Кудрявцев рассказал о планах на пескобазу и парковых проектах в Новосибирске

Источник: из презентации мэрии Новосибирска

 

Прокомментировал Максим Кудрявцев и ситуацию с пескобазами, расположенными в черте города на берегу Оби. По его словам, на месте пескобаз необходима современная парковая территория, которая станет продолжением Михайловской набережной.

— Наши пожелания, которые совпадают с запросами жителей, говорят о том, что песок надо оттуда убирать, продолжать набережную, чтобы горожане могли комфортно гулять, проводить там время, — отметил глава города.

Напомним, в 2024 году власти города озвучили планы о продлении Михайловской набережной в противоположную сторону — до Заельцовского бора. В муниципалитете заявляли, что работы будут организованы вместе с застройщиками жилищных комплексов, которые возводятся вдоль берегов Оби.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске начинается работа над второй очередью парка «Усть-Тула».

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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