Ребенок упал на пути в метро «Площадь Ленина» в Новосибирске

В Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» произошёл несчастный случай: ребёнок упал на рельсы. Очевидцы утверждают, что машинист успел затормозить.
В пресс-службе метрополитена Новосибирска подтвердили эту информацию.
— Машинист действовал согласно инструкции, применил экстренное торможение. На сети было отключено электропитание, — сообщили в пресс-службе.
В метрополитене пояснили, что ребенка оперативно подняли на перрон. Он не пострадал. Задержка движения поездов составила 6 минут.
Напомним, в конце 2024 года в метрополитене остановились поезда. Тогда на станции «Речной вокзал» человек оказался на рельсах.
Наибольшая среднесуточная перевозка пассажиров в метро Новосибирска отмечается на станции «Площадь Маркса» — 42,3 тысячи человек. На станциях «Заельцовская» и «Площадь Ленина» этот показатель составляет 28,7 и 28,1 тысячи соответственно.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска объявит еще два тендера на проектирование метро. Победитель первого будет объявлен после подписания контракта.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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