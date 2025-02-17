Ребенок упал на пути в метро «Площадь Ленина» в Новосибирске

В Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» произошёл несчастный случай: ребёнок упал на рельсы. Очевидцы утверждают, что машинист успел затормозить.

В пресс-службе метрополитена Новосибирска подтвердили эту информацию.

— Машинист действовал согласно инструкции, применил экстренное торможение. На сети было отключено электропитание, — сообщили в пресс-службе.

В метрополитене пояснили, что ребенка оперативно подняли на перрон. Он не пострадал. Задержка движения поездов составила 6 минут.

Напомним, в конце 2024 года в метрополитене остановились поезда. Тогда на станции «Речной вокзал» человек оказался на рельсах.

Наибольшая среднесуточная перевозка пассажиров в метро Новосибирска отмечается на станции «Площадь Маркса» — 42,3 тысячи человек. На станциях «Заельцовская» и «Площадь Ленина» этот показатель составляет 28,7 и 28,1 тысячи соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска объявит еще два тендера на проектирование метро. Победитель первого будет объявлен после подписания контракта.