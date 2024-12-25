СГК предложила мэрии Новосибирска подписать мировое соглашение

Сибирская генерирующая компания направила в адрес мэра Новосибирска письмо с предложением заключить мировое соглашение. По словам генерального директора АО «СГК — Новосибирск» Дмитрия Перязева, мэрия подала на компанию в суд по поводу штрафа за неисполнение мероприятий в полном объёме за 2023 год и добавил, что СГК признала частичное неисполнение и уже оплатила его.
С частью претензий энергокомпания не согласна.
— С частью этих, будем говорить так, замечаний и требований мы не согласились. Но на сегодняшний день, коли эта тема приняла такой острый характер, вчера я подписал письмо с предложением мэру города Новосибирска, просмотреть возможность заключения мирового соглашения, прописать в нем сроки сдачи всей документации, которую мы пропишем, утвердим в суде, и заплатим эти штрафные санкции, — отметил Дмитрий Перязев.
Напомним, в начале декабря мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском к Новосибирской теплосетевой компании (ООО НТСК— дочка СГК) из-за недостаточного ремонта теплосетей. Об этом сообщил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, проверка показала, что фактические вложения компании в 2023 году меньше, чем предусмотрено соглашением.
Концессионное соглашение на сумму 4,9 млрд рублей мэрия Новосибирска и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» заключили в феврале 2023 года — на 10 лет. Оно предполагает, что НТСК за свой счет будет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, а также осуществлять производство и передачу тепловой энергии.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске по концессии ведется строительство новых теплосетей.
Источник фото: freepik.com, автор- nensuria
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