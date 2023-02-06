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Девелопер прокомментировал вырубку деревьев в «Юном медике»

  • 06/02/2023, 17:42
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Вырубка леса в Нижней Ельцовке
На минувших выходных начало работ по сносу деревьев на будущей стройплощадке вызвало возмущение общественников. Сейчас ищут крайнего: кто дал разрешение на снос.

Девелоперская компания «Д54-Развитие» приступила к подготовительным работам под строительству жилого комплекса на территории с кадастровым номером 54:35:091270:273, находящемся в частной собственности. Данный земельный участок отнесен к зоне многоэтажной жилой застройки и утвержден решением совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменении в решение совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 №824 «О генеральном плане города Новосибирска». Об этом говорится в официальной позиции представителя ГК «Д54» Тимура Касаева о происходящем на территории бывшего пионерлагеря «Юный медик». Письмо поступило в редакцию Infopro54.

Касаев сообщает, что у компании имеется официальное заключение филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Новосибирской области» о том, что на территории будущей застройки находились аварийные и больные деревья.

—  Мы заранее предупредили о предстоящей вырубке все официальные надзорные органы власти и предоставили полный пакет документов о том, что имеем право начать работы, —  уточняется в письме. —  Согласно результату государственной экспертизы, около 30% деревьев — в аварийном или сильно ослабленном состоянии. Всего около 50% было отнесено к категории деревьев с нарушенной устойчивостью — потенциально они тоже могут представлять угрозу. Стволы всех указанных деревьев были помечены сотрудниками ФБУ «Рослесозащита». В заключении сказано: «Деревья третьего класса устойчивости рекомендуется убрать ввиду их нежизнеспособности и ввиду того, что они создают опасность гражданам или их имуществу». К этому участку приковано особое внимание из-за его уникального расположения, поэтому вся документация проходила многочисленные правовые экспертизы и проверки различными ведомствами. Все наши действия абсолютно законны.

Тимур Касаев напомнил, что работы по подготовке площадки к строительству ведутся с лета 2022 года: установлено ограждение, оборудованы пункты охраны, завезены строительные материалы и оборудование, произведена вырубка деревьев. Также ФГУП УЭВ ведет проектирование и строительство инженерных сетей по заключенным договорам на технологическое присоединение.

зелёные зоны Советского района

Вырубку зеленых насаждений на территории «Юного медика» обещают компенсировать

Отвечая на критику общественников, Касаев подчеркивает, то участок не будет полностью зачищаться от растительности.

—  Концепция нашего нового проекта в том, чтобы максимально органично вписать жилые дома в природный ландшафт. Руководство и сотрудники нашей компании — жители Академгородка, и мы очень хорошо понимаем особенность этой территории. Люди, которые покупают квартиры в городке, хотят жить, можно сказать, на природе, в окружении леса. Новый ЖК, придерживаясь идеи, заложенной академиком Лаврентьевым в концепцию Академгородка, будет органично вписываться в окружающую природу. При этом примерно половина территории участка останется зеленой и незастроенной — это будет рекреационная парковая зона, переходящая в окружающий лес, — поясняет он.

Представитель ГК «Д54» также сообщил, что в рамках компенсации государству за снос зеленых насаждений в январе 2023 года ООО «Д54 Развитие» выплатило в бюджет Новосибирска 24,5 миллиона рублей.

—  Мы пообщались с несколькими питомниками деревьев, когда изучали этот вопрос, и подсчитали: на эту сумму можно приобрести приблизительно 3 200 сосен высотой 2-2,5 метра. Или других видов, например, 7200 берез или 8900 лип из ордынского питомника саженцев —  в зависимости от того, какие деревья решит высаживать мэрия города. И несмотря на это, мы планируем после строительства жилого комплекса благоустроить собственную территорию застройки с высадкой крупномерных деревьев, —  заявляет Тимур Касаев.

Кроме того, он опровергает информацию, опубликованную эко-активистами о краснокнижных растениях, растущих на участке, ссылаясь на заключение экологов и экспертов «Центра защиты леса».

вырубка леса Микрорайон Щ

В сосновом бору Нижней Ельцовки разрешили вырубить более 900 деревьев

Напомним, о том, что в районе «Юного медика» началась массовая вырубка деревьев в минувшие выходные сообщили общественники Академгородка, которые вышли на пикет и остановили работу техники.

—  Появляются комментарии, что министерство каким-то образом одобряет строительство на бывшей территории лагеря «Юный медик». Если бы один или два комментария, то это была бы провокация, а текущее количество говорит о непонимании. Я, как раз понимаю людей, которые пытаются бороться с рубкой. Пусть даже переходя «красные линии». Но некоторые жители Нижней Ельцовки не понимают, что министерство на их стороне и делает всё, чтобы не было ни стройки, ни рубки, — написал в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

По его словам, после встречи с членами инициативной группы началась прокурорская проверка. После жалоб инициативной группы в субботу 4 февраля депутат и специалист министерства выехали в Нижнюю Ельцовку, чтобы остановить рубку.

—  В понедельник этим вопросом будет  заниматься природоохранная прокуратура, Рослесхоз и областная прокуратура, —  подчеркнул Шестернин. — Министерство не может дать разрешение на рубку городских лесов. Не верьте недостоверной информации.

Судя по документу, который Шестернин разместил у себя в телеграм-канале, управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска подписало разрешение на снос, замену, пересадку и обрезку зеленых насаждений 23 января 2023 года. По документу разрешение выдано ООО «Д54 Развитие» на снос 931 дерева на территории 9426 кв м. Документ подписан начальником управления по благоустройству общественных пространств мэрии Вадимом Полещуком.

На момент публикации материала прокуратура и Рослесхоз свою позицию по ситуации в Нижней Ельцовке официально не обозначили.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Нижнюю Ельцовку планируют сделать особо охраняемой территорией. 

Фото из телеграм-канала депутата горсовета Новосибирска Виктора Стрельникова

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Юный медик Снос деревьев особо охраняемая территория. новостройки Новосибирска Нижняя Ельцовка зелёные зоны


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