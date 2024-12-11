Концессионеру предъявили иск на миллиард рублей по двум школам в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области подала еще два иска к Министерству образования региона и компаниям, которые реализовывали школьные концессии в Новосибирске. Речь идет об ООО «Школа в Ленинском районе» и ООО «Школа в Кировском районе». Судя по материалам суда, сумма исков составила 487,6 млн и 562,9 млн рублей соответственно.

Напомним, в конце ноября Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск областной прокуратуры к министерству образования и ООО «Школа на Николая Сотникова». Ведомство требует признать концессионное соглашение на строительство школ недействительным. Финансы в иске не фигурируют.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

По данным Seldon.basis, все компании зарегистрированы в Москве. Совладельцем является ООО «СБ Капитал». Управляющая организация — ООО «Инфраструктура детства». Ранее сообщалось, что эти компании входили в ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» с которой регион заключил соглашение на строительство шести школ.

Ранее редакция сообщала о том, что рассматривается вопрос замены концессионера для строительства школ в Новосибирске.